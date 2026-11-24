‘행정수도 세종’ 완성을 위한 2027∼2031년 중앙행정기관 등 ‘세종 2차 대이동’ 대상이 44개 기관, 9929명에서 31개 기관, 5460명으로 변경됐다. 국방·법무·성평등가족·외교·통일부를 비롯한 나머지 13개 기관, 4469명은 행복도시법 등 법령 개정에 맞춰 추가 고시가 이뤄질 예정이다.

행정안전부는 24일 이 같은 ‘중앙행정기관 등의 이전계획 변경’을 고시했다. 이 고시엔 지난달 13일 발표된 이전 대상 44개 기관 중 전문가 자문, 관계 부처 협의 등을 거쳐 현행 법령상 이전이 가능한 31개 기관의 이전 계획이 담겼다. 이전 비용 추정치로는 약 1조6482억원이 책정됐다.

개인정보보호위원회, 금융위원회, 방송미디어통신위원회 등 22개 기관 1600명은 민간 건물 등을 임차해 내년 우선 이전한다. 이에 약 482억원이 투입된다.

감사원과 감사연구원, 국가인권위원회, 고위공직자범죄수사처, 경찰청, 국립국제교육원, 국사편찬위원회, 국가경찰위원회, 국토지리정보원 등 9개 기관 3860명은 신축 청사를 건립한 뒤 2031년까지 이전한다. 부지 매입에 약 2000억원, 청사 건립엔 약 1조4000억원이 소요될 것으로 추산됐다.

법령이 개정돼야 이전 가능한 기관과 소속 기관 등 13개 기관은 이날 고시에서 제외됐다. 국방·법무·성평등가족·외교·통일부, 공소청, 중대범죄수사청, 국립외교원, 국방전산정보원, 국방홍보원, 북한인권기록보존소, 북한인권기록센터, 이북5도가 해당된다.

행안부는 고시에서 “세종 중심의 보고·회의 체계 및 관계 부처 간 정책 협업을 강화하고, 기관 간 업무 연계성을 고려한 청사 배치와 공용 시설의 공동 활용 등을 통해 행정 능률을 제고하겠다”며 “영상회의, 전자 협업 및 보안 통신 체계 등을 활용해 수도권 유관 기관과의 협업을 지원하고, 기관별 업무 특성을 고려한 업무 연속성 확보 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

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