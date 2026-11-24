포스텍(포항공대)은 다음달 31일까지 학내 박태준학술정보관 2층 로비에서 개교 40주년 기획전시회 '기록으로 보는 포스텍의 40년: 아무도 가지 않은 길, 끝없는 질문과 도전'을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 전시회에서는 1986년 국내 최초 연구중심대학으로 출발해 성장해온 포스텍의 역대 기록물들을 자세히 살펴볼 수 있다.

포스텍 개교 40주년 기획 전시물. 포스텍 제공

대학 측은 설립 준비 과정, 교육 혁신, 세계적 연구 경쟁력 확보, 미래를 향한 도전 분야로 나눠 각종 계획서와 기록 등을 공개한다.

포스텍은 신입생 전원 입학사정관제 선발, 무학과 선발, 신입생 전원 기숙대학 운영 등 학생 선발 및 교육방식에서 새로운 모델을 제시했다는 평가가 나온다.

이번 전시는 포스텍 구성원뿐만 아니라 포항시민 등 누구나 무료로 관람할 수 있다.

김성근 포스텍 총장은 "개교 40주년을 맞아 대학 구성원은 물론, 시민들과 함께 지난 40년을 되돌아보고 다음 40년의 길을 그려보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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