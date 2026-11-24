전북 전주의 한 시내버스 업체가 운전기사들의 임금과 퇴직금을 제때 지급하지 않은 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 이 업체는 3년 연속 완전 자본잠식에 빠진 데다 지방세 체납과 경영평가 최하위까지 겹쳐 경영 부실이 심각한 것으로 드러났다. 운전기사들의 생계와 직결된 임금 체불이 장기간 이어진 가운데 전주시의 관리·감독 책임도 도마 위에 올랐다.

고용노동부 전주지청은 근로기준법과 퇴직급여법 위반 혐의로 전주 지역 A시내버스 업체 대표 B씨를 전주지방공소청에 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

B씨는 소속 운전기사들의 퇴직금을 제대로 지급하지 않고, 지난 5월부터는 촉탁 계약직 운전기사들의 임금까지 체불한 혐의를 받고 있다.

앞서 이 업체 전·현직 운전기사 35명은 최대 6개월 동안 임금과 퇴직금을 받지 못했다며 노동부에 신고하고, 경찰에 사기 등 혐의로 고소장을 제출했다. 지난 17일 기준 이 업체의 지방세 체납액도 4427만원에 달했다.

업체의 경영 부실은 이미 수년 전부터 이어진 것으로 나타났다.

전주시의회 김인철 의원이 지난 20일 전주시 대중교통국 버스정책과 행정사무감사에서 제시한 시 발주 회계감사·원가 산정 보고서에 따르면 해당 업체는 2022년부터 2024년까지 3년 연속 완전 자본잠식 상태에서 벗어나지 못했다. 2024년 말 기준 부채는 약 72억원인 반면 자본 총계는 마이너스 60억여원으로 집계됐다. 지난해 경영·서비스 평가에서도 전주시 관내 5개 시내버스 업체 가운데 최하위를 기록했다.

김 의원은 “이처럼 재무 상태가 악화하고 임금 체불과 세금 체납까지 발생했는데도 전주시의 대응이 미흡했다”며 관리·감독의 실효성을 따져 물었다.

그는 “시내버스는 시민의 일상적인 이동을 책임지는 공공 교통인 만큼 업체의 경영 부실이 운전기사의 임금 체불과 서비스 질 저하로 이어지지 않도록 전주시의 철저한 점검과 관리가 필요하다”고 지적했다.

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