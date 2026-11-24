이란은 24일 몇 가지 조건이 충족되지 않는 한 전쟁을 끝내기 위한 미국과의 협상이 없을 것이라고 거듭 밝혔다.

이란은 미군의 공중 호위에도 불구, 유조선 3척이 호르무즈 해협에서 기뢰에 부딪혀 화재가 발생했다고 덧붙였다.

이란의 수석 협상가이자 국회의장인 모하마드 바게르 칼리바프는 24일 이란 국영방송에 이란은 7가지 조건이 충족될 때까지 미국과 협상하지 않을 것이라고 밝혔다.

이란 당국은 그 조건이 무엇인지 공개적으로 밝히지 않았지만, 이란 국영 매체는 제재 해제, 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄 종료, 압류된 이란 자산의 반환 등이 조건에 포함된다고 밝혔다.

칼리바프는 또 적이 실수를 할 경우 이란은 "분쟁의 지리적 범위를 확대할 것"이라고 경고했다.

한편 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군은 유조선 3척이 호르무즈 해협 통과 규정을 위반했다가 해상 기뢰에 부딪혔다고 밝혔다. 해군은 텔레그램에서 이 해협이 "무단 항로를 시험하거나 해상 경고를 무시하는 장소가 아니다"라며 "이 유조선들은 미군의 공중 호위를 받았음에도 불구, 기뢰에 부딪혀 불길에 휩싸였다"고 전했다.

<뉴시스>

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