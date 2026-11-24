강원도소방본부는 겨울철 화재위험에 대비해 지난 18일부터 19일까지 이틀간 도내 대량 위험물 사업장을 대상으로 민·관 합동검사를 실시했다고 24일 밝혔다.

소방본부는 한국소방산업기술원과 함께 춘천 군부대, 삼척 한국가스공사 등을 방문해 위험물 저장·취급 기준 준수 여부와 정기점검 이행실태, 소방시설 및 위험물시설의 유지관리 상태 등을 집중적으로 살폈다.

강원소방본부가 위험물 사업장을 대상으로 합동검사를 점검하고 있다. 강원소방본부 제공

검사 결과 위험물 허가수량 초과와 정기점검 기록 누락, 소화설비 관리 불량 등 총 16건의 지적사항이 확인됐다. 허가수량 초과 및 정기점검 기록 누락에 대해서는 과태료 부과 및 기관통보 조치하고 포소화약제 부족, 방유턱 미설치, 피뢰침 고정 불량 등에 대해서는 시정명령을 내릴 예정이다.

소방본부는 올해 총 9개 대량 석유류 저장∙취급 사업장을 점검해 41건의 위반사항을 확인했다. 내년에는 7개 사업장을 대상으로 합동검사를 실시해 도내 대량 위험물 사업장의 안전관리를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

오승훈 도 소방본부장은 “대량 위험물시설은 작은 관리 소홀도 대형 화재나 폭발사고로 이어질 수 있는 만큼 평소 철저한 안전관리가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 관계기관과의 합동검사와 지속적인 예방활동을 통해 위험요인을 사전에 제거하고 안전한 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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