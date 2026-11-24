서거석 전 전북도교육감의 형사 재판에서 핵심 증인에게 위증을 교사·방조한 혐의로 기소된 국립대 전 특임교수와 변호사가 항소심에서도 징역형을 선고받았다. 재판부는 위증이 사법기능을 훼손하는 중대범죄인 데다 변호사가 직무를 수행하면서 진실을 은폐·왜곡한 점 등을 들어 원심의 형량을 유지했다.

전주지법 형사3-3부(부장판사 정세진)는 24일 위증교사 혐의로 기소된 전북대 전 특임교수 A(58)씨의 항소를 기각하고 징역 10개월을 선고한 원심을 유지했다. 위증 방조 혐의로 함께 재판받은 변호사 B(44)씨에게도 원심과 같은 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다.

A씨와 B씨는 2023년 3월 서 전 교육감의 지방교육자치에 관한 법률 위반(허위사실 공표) 사건 1심 재판을 앞두고 핵심 증인인 이귀재 당시 전북대 교수에게 경제적 대가를 약속하면서 위증을 교사·방조한 혐의 등으로 기소됐다.

당시 재판은 서 전 교육감이 2022년 교육감 선거를 앞둔 토론회와 사회관계망서비스(SNS)에서 이 교수에 대한 “폭행 사실이 없다”고 한 발언의 진위 여부를 가리기 위해 진행됐다.

서 전 교육감은 이 교수의 “폭행 사실이 기억나지 않는다”는 진술을 바탕으로 1심에서 무죄를 선고받았다. 하지만 항소심에서 판결이 뒤집혀 지난해 6월 벌금 500만원이 확정됐고, 이에 따라 교육감직을 상실했다. 이 교수는 해당 재판에서 위증한 혐의로 대법원에서 징역 10개월이 확정됐다.

항소심 재판부는 “위증죄는 사법기능을 해치는 중대범죄로 죄질이 나빠 엄벌할 필요성이 있다”며 “게다가 B씨는 변호사 직무를 수행하면서 진실을 은폐·왜곡해 위증을 방조했다”고 지적했다. 이어 “피고인들이 범행을 자백하고 반성하는 것은 유리한 정상이나, 앞선 사정들을 고려할 때 원심의 형이 재량의 합리적 범위를 벗어났다고 보기 어렵다”고 항소 기각 이유를 밝혔다.

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