국가아동권리보장원이 23일 서울 중구 코리아나 호텔에서 ‘2026년 제2차 마을돌봄 동행 자문단 간담회’를 열었다.

마을돌봄 동행 자문단은 어린 시절 마을돌봄시설을 이용하고 현재 현장에서 종사자와 강사로 일하는 ‘이용자 출신 실무자’ 14명으로 구성된 협의체다. 9월 출범한 자문단은 돌봄 이용자와 현장 실무자 두 관점에서 사업 운영에 대한 현장 의견을 제안하고, 국가아동권리보장원과 현장을 잇는 소통 창구 역할을 한다.

국가아동권리보장원이 23일 ‘2026년 마을돌봄 동행 자문단’ 간담회를 열고 참가자들과 기념촬을 하고 있다. 국가아동권리보장원 제공

국가아동권리보장원은 “1차 간담회가 자문단 출범과 현장의 기대를 듣는 자리였다면, 이번 2차 간담회는 위원들이 직접 발굴한 안건을 논의하는 자리로 진행됐다”고 설명했다. 간담회에서 제안된 의견을 검토하고, 2027년 마을돌봄 지원사업 운영 개선과 현장 지원 방안 마련 등에 활용할 계획이다.

자문위원들은 간담회에 앞서 약 2주간 자체 논의를 거쳤다. 각자의 현장에서 겪은 실무와 밀접한 안건들을 정리해 제출했다. 위원들은 아동 돌봄과 센터 운영을 직접 담당하는 실무자의 관점에서 △야간·틈새돌봄 프로그램 운영과 예산 지원 △센터 운영 △지원사업 안내 및 평가 지침 △희망이음 시스템 등 현장에서 개선이 필요한 사항을 제안했다.

국가아동권리보장원은 1차 간담회 이후 자문단과 상시 소통 채널을 개설해 현장 의견을 수시로 전달받을 수 있는 체계를 마련했다.

이날 간담회에 참석한 이희민 자문단장(옹달샘지역아동센터)은 “돌봄을 받았던 아동의 시선과 돌봄을 제공하는 실무자의 시선을 모두 가진 것이 자문단의 가장 큰 강점”이라며 “종사자로 일하며 현장의 어려움과 제도적 한계를 이해하게 된 만큼 제안하는 의견이 업무 편의나 행정 개선을 넘어 아동에게 어떤 영향을 미치는지 한 번 더 고민하게 된다”고 말했다.

김유임 국가아동권리보장원장은 “돌봄을 받아 본 경험과 아이들을 돌보는 실무 경험을 모두 지닌 위원들의 시선은 현장을 이해하는 데 큰 힘이 된다”며 “현장 제안이 실제 아동과 종사자 모두가 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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