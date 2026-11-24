미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 경영 복귀 전 이사회와의 면담에서 언론에 알려진 두 건 외에도 추가적인 부적절한 관계가 있었다고 털어놓은 것으로 전해졌다.

지난 1월5일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 연설하는 젠슨 황. EPA연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들을 인용해 엔비디아 이사회가 전날인 22일 오후 황 CEO와 수 시간 면담했다고 전했다. 관계자들에 따르면 황 CEO는 이미 알려진 두 건 외에도 추가 관계를 고백했고, 자신의 행동에 반성하는 태도를 보였다. 추가 관계의 수와 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

WSJ는 이사회가 면담에서 황 CEO에게 솔직함과 정직함의 중요성을 강조했다고 전했다. 이사회는 부적절한 관계와 관련 사실을 솔직하게 밝히지 않은 점을 행동강령 위반으로 판단한 것으로 알려졌다. 후임자를 물색했지만 CEO직을 맡을 능력과 의사를 갖춘 후보가 거의 없었고, 황 CEO의 반성 태도 등을 고려해 복귀가 최선이라고 결론 내린 것으로 전해졌다.

엔비디아는 23일 황 CEO를 CEO 겸 이사회 구성원으로 복귀시킨다고 발표했다. 회사는 이사회의 복귀 결정이 만장일치였다고 밝혔으며, SEC 공시에는 의결일이 22일로 기재됐다. 이사회는 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 받은 뒤 황 CEO의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래하지 않는다고 판단했다고 설명했다.

황 CEO는 지난 12일 사임했다. 당시 중국 정보기관과 연계됐을 가능성이 제기된 사업가 앨리스 황과의 관계가 보도됐고, 이후 엔비디아 여성 임원과의 관계도 알려졌다. 이사회 의장은 17일 황 CEO의 복귀를 고려하지 않는다고 밝혔지만, 이사회는 닷새 만에 결정을 바꿔 복귀를 의결했다. 황 CEO와 앨리스 황은 친족 관계가 아니다.

WSJ에 따르면 토드 블랜치 법무장관은 주말 사이 도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령에게 황 CEO가 법무부 수사 대상이 아니며, 법 위반이나 국가 안보 위협을 보여주는 증거가 없다고 보고했다. 이후 트럼프 대통령과 밴스 부통령 등 행정부 고위 인사들이 이사회에 복귀 필요성을 전달했다고 관계자들은 전했다.

트럼프 대통령은 WSJ 인터뷰에서 “황 CEO의 위법행위가 발견되지 않았다는 사실을 알게 된 뒤 복귀를 위한 설득에 나섰다”며 “엔비디아 이사회와 여러 경로로 접촉했다. 회사 주가가 떨어지기 시작하면서 분위기가 점점 더 유리해졌다”는 취지로 설명했다.

미 상무부는 23일 싱가포르 기업 메가스피드를 수출통제 명단에 올렸다. 메가스피드는 앨리스 황이 과거 임원으로 일한 회사다. 황 CEO의 복귀와 별개로 엔비디아 칩의 해외 유출 의혹과 관련한 엔비디아 이사회 자체 조사와 법무부 조사는 계속 진행된다.

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