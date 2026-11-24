인천 강화군 구성원들과 군정을 잇는 소통의 창구가 힘찬 첫발을 내디뎠다. 강화군은 24일 강화문예회관 대공연장에서 ‘제2기 군민통합위원회 출범식’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이날 식전 공연을 시작으로 위촉장 수여, 위원 선서, 소통과 화합을 다짐하는 퍼포먼스 등이 이어졌다. 앞서 군은 지난달 공개모집으로 위촉직 위원 175명을 선정하고 제2기 위원회를 준비해 왔다.

강화군은 24일 강화문예회관 대공연장에서 ‘제2기 군민통합위원회 출범식’을 성황리에 개최했다.

제1기 위원회는 매월 분과회의와 정책제안 보고회 등으로 총 58건의 정책을 제안한 바 있다. 이 과정에서 군민의 다양한 목소리를 군정에 전달하며 소통행정 기반을 다져왔다.

이런 성과를 바탕으로 제2기는 기존 5개 분과를 △교육·자치 △문화·관광 △경제·산업 △안전·생활 △인구·청년 △복지·체육 △귀농·귀촌 등 7개 분과로 확대·개편했다. 활동 기간도 1년 늘어난 2년으로 운영해 각계 의견 수렴을 보다 체계적이고 지속적으로 추진할 계획이다.

박용철 강화군수는 “새롭게 출범한 위원회가 각 분과에서 적극 활동하며 다양한 목소리를 전달하는 가교 역할을 해주길 바란다”면서 “군은 위원회의 실질적인 정책 제안과 지역 발전 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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