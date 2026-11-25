냉동실에 보관 중인 냉동 닭가슴살과 소분된 냉동밥. 한 번 해동한 식품을 먹다 남았다는 이유로 다시 냉동실에 넣으면 세포벽이 파괴되고 세균 증식 속도가 빨라져 식중독 위험이 커진다. AI 생성 이미지

바쁜 일상 속 간편하게 끼니를 해결하기 위해 냉동밥이나 냉동 닭가슴살을 대량으로 쟁여두고 먹는 소비자가 많다. 하지만 먹으려고 꺼내 해동했다가 남았다는 이유로 다시 냉동실에 넣거나 상온에 방치할 경우 심각한 식중독을 유발할 수 있어 주의가 필요하다.

가장 피해야 할 습관은 ‘해동 후 재냉동’이다. 국제 가금류·육류학 학술지 등에 발표된 다수의 ‘동결-해동 반복(Freeze-thaw cycle)’ 연구에 따르면, 닭고기 등 육류를 녹였다가 다시 얼리는 과정이 반복될수록 식품 내부의 얼음 결정(빙결정) 크기가 커지며 근섬유 세포벽이 물리적으로 파괴된다. 이 때문에 다시 해동할 때 육즙과 수분이 대량으로 빠져나와 맛과 식감이 떨어질 뿐 아니라, 흘러나온 단백질과 수분이 세균의 영양원이 되어 총균수 증가 속도가 현저히 빨라진다.

무엇보다 냉동은 세균을 죽이는 ‘살균’이 아니라 증식을 일시적으로 멈추게 하는 ‘정균’ 작용에 불과하다. 식품의약품안전처(식약처)에 따르면 상온(5~60도 위험 온도대)에서 해동하는 과정에서 이미 세균이 일정 수준 불어난 식품을 다시 냉동실에 넣으면 균이 죽지 않고 휴면 상태로 남아 있다가, 다음번 해동 때 훨씬 빠른 속도로 번식한다. 식약처가 한 번 해동한 식품의 재냉동을 금지하고 즉시 조리해 섭취할 것을 권고하는 이유다.

특히 냉동밥이나 면류 등 탄수화물 식품을 해동한 뒤 상온에 방치하는 것은 더욱 치명적이다. 식약처 식중독 통계에서도 주요 원인균으로 꼽히는 ‘바실러스 세레우스(Bacillus cereus)균’ 때문이다. 토양과 곡류에 널리 분포하는 이 균은 열악한 환경에서 스스로를 보호하는 ‘아포(포자)’를 형성한다.

국제 미생물학 학술지(FEMS Microbiology Reviews) 등에 보고된 독소 연구 결과에 따르면, 바실러스 세레우스균의 포자는 100도에서 30분간 끓여도 사멸하지 않는다. 더욱이 상온(25~40도) 방치 중 균이 증식하며 내뿜는 구토 독소 ‘세레울라이드(Cereulide)’는 121도의 고온에서 90분 이상 가열해도 파괴되지 않을 만큼 내열성이 강하다. 해동한 냉동밥을 식탁 위에 몇 시간 두었다가 전자레인지로 뜨겁게 다시 데워 먹었는데도 심한 구토와 복통, 설사를 겪는 이유가 바로 이 때문이다.

냉동 닭가슴살을 상온에 꺼내 녹이면 겉면 온도가 빠르게 올라가면서 캠필로박터균·살모넬라균 등 식중독균이 증식할 수 있다. 조리 전날 냉장실로 옮겨 저온 해동하는 것이 안전하다. 게티이미지뱅크

닭가슴살 같은 가금류 역시 싱크대 위 실온 해동은 금물이다. 냉동 닭가슴살을 상온에 꺼내 녹이면 겉면이 먼저 5도 이상으로 올라가면서 식중독 원인균인 캠필로박터균, 살모넬라균, 황색포도상구균 등이 급격히 증식한다. 냉동 닭가슴살은 섭취 전날 냉장실(0~5도)로 옮겨 저온 해동하거나, 밀봉 상태로 흐르는 찬물에 담가 해동하는 것이 안전하다.

식품위생 전문가들은 애초에 재냉동할 일이 생기지 않도록 ‘1회 섭취량 소분 보관’을 습관화해야 한다고 강조한다. 대용량으로 구매한 닭가슴살이나 갓 지은 밥은 한 번에 먹을 분량만큼씩 랩이나 밀폐 용기에 나누어 냉동해야 한다. 또한 전자레인지로 해동한 냉동밥은 상온에 두지 말고 즉시 섭취해야 하며, 실온에 2시간 이상 방치된 해동 식품은 아깝더라도 과감히 폐기하는 것이 식중독을 막는 지름길이다.

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