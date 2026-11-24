청주시 환경미화원 사망사고로 촉발된 청소작업 현장의 안전관리 문제가 도의회에서도 도마 위에 올랐다.



시의회 보건환경위원회는 24일 시 환경관리본부를 대상으로 행정사무감사를 진행했다.

사고 난 쓰레기 수거 차량. 연합뉴스

이 자리에서 최동식 의원은 "정부가 2018년부터 청소차량 후면 발판 제거와 탑승 이동 금지를 추진했음에도 시의 조치가 늦었다"고 지적했다.



그러면서 "지금이라도 작업 효율 저하와 차량 승하차 과정에서 발생할 수 있는 추가 위험에 대한 대책을 서둘러 마련해야 한다"고 말했다.



주베라 의원도 "발판 제거 이후 미화원의 보행 거리와 이동 횟수, 작업시간, 수거량 등 노동강도 변화에 대한 조사가 미흡하다"며 정확한 실태 파악과 함께 인력·장비 운영 개선을 주문했다.



이재숙 위원장 역시 "발판 제거 이후 현장에선 노동강도가 40%나 높아졌다고 하는데, 시 용역에는 2.8% 증가한 것으로 나타난다"면서 실제 현장의 목소리를 반영한 실태 파악의 필요성을 강조했다.



이어 이한국 의원은 "사고 대응 전담 태스크포스(TF) 구성을 비롯해 심리 지원과 업무 공백 대책 등을 담은 대응 매뉴얼을 마련해야 한다"고 제안했다.



홍연표 시 자원정책과장은 "신규 업체 선정과 저상형 차량 운영 이후 노동강도를 재점검하는 한편 추가 컨설팅을 통해 개선 방안을 찾겠다"고 답했다.



앞서 청주에서는 지난 5일 율량동의 한 도로에서 쓰레기 수거 차량과 화물차가 부딪치는 사고가 발생, 이 여파로 쓰레기 수거 차량 후미 발판에 올라타고 이동하던 20대 기간제 노동자가 숨졌다.



경찰과 노동 당국이 이 사고 경위와 관련 법 위반 여부를 조사 중인 가운데 지역 노동단체는 이장섭 청주시장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고발하고, 이 시장의 처벌을 촉구하는 서명부를 청주고용노동지청에 제출하기도 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지