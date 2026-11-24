생후 8개월 된 딸의 진료를 위해 병원을 찾았다가 의료진에게 불만을 품고 소란을 피운 30대 남성이 벌금형을 선고받았다.



24일 법조계에 따르면 형사 3단독 부산지법 박주영 판사는 업무방해와 재물손괴 혐의로 기소된 30대 남성 A씨에게 벌금 100만원을 선고했다.

법원. 연합뉴스

A씨는 지난해 11월 15일 오후 9시 55분께 부산 부산진구 한 성형외과에서 의료진에게 욕설하며 소란을 피워 업무를 방해한 혐의로 기소됐다.



당시 A씨는 생후 8개월 된 딸의 손가락 염증을 치료하기 위해 병원을 찾았다가 간호조무사들의 태도가 불친절하고, 의사가 딸의 손가락을 살펴본 뒤에도 통증의 원인을 모르겠다고 하자 화가 난 것으로 알려졌다.



A씨는 병원 복도에서 간호조무사에게 "너 그렇게 바빠, 죽고 싶냐"고 욕설하며 고함을 치고 환자용 이동식 침대를 발로 걷어찼다.



이후 병원 밖으로 나갔다가 다시 돌아와 의료진에게 욕설하는 등 약 5분간 업무를 방해했다.



A씨가 걷어찬 침대는 안전바 고정 기능이 손상돼 수리비 10만원이 발생했다.



박 판사는 "의료진이 정신적 충격을 받은 것으로 보이고 피해 회복도 이뤄지지 않아 죄책이 가볍지 않다"면서 "어린 자녀의 부상을 치료하기 위해 야간에 병원을 급히 방문한 점과 과거 벌금형 전과가 한 차례뿐인 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했다.

<연합>

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