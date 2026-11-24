연세대 원주세브란스기독병원이 로봇 기관지내시경 ‘아이온(Ion)’을 도입하고 본격적인 진료에 들어갔다.

이번 도입은 울산대병원, 국립암센터, 삼성서울병원, 충남대병원, 인하대병원, 분당서울대학교병원에 이어 국내 일곱 번째이자 강원도 최초다. 원주세브란스기독병원은 지난 16일 도입 기념식을 개최하고 20일 첫 환자 검사를 성공적으로 시행했다.

로봇 기관지내시경 아이온(Ion). 원주세브란스기독병원 제공

최근 폐암 검진 활성화와 영상 진단 기술의 발전으로 크기가 작은 폐결절 발견이 늘고 있다. 그러나 폐 가장자리에 위치한 작은 결절은 기존 검사법으로 정확한 조직을 채취하기 어려워 진단에 한계가 있었다. 일반적인 기관지내시경은 기구가 접근할 수 있는 범위에 제약이 있고 피부를 통해 바늘을 삽입하는 경피적 폐생검은 기흉이나 출혈 등 합병증 발생 위험이 있어 환자 상태와 병변 위치에 따라 시행이 제한될 수 있다.

로봇 기관지내시경은 이런 기존 검사법의 한계를 보완하기 위해 개발됐다. 환자의 CT 영상을 기반으로 기관지 내부를 3차원 입체 지도로 구현하고 이를 바탕으로 로봇 카테터가 복잡한 기관지 구조를 따라 폐 깊숙한 곳에 위치한 결절까지 접근한다. 특히 카테터에 탑재된 광섬유 형상 감지 기술을 통해 위치를 실시간으로 파악할 수 있어 좁고 구불구불한 기관지에서도 안정적인 이동이 가능하다.

또 이동형 콘빔 CT(Cone-Beam CT)를 활용해 조직검사 기구가 실제 결절에 정확하게 위치했는지 확인한 후 조직을 채취한다. 검사 과정은 전신마취 하에 진행돼 호흡 조절을 통해 폐와 결절의 움직임을 최소화함으로써 보다 안정적이고 정밀한 검사를 시행할 수 있다. 이를 통해 기존 검사법으로 접근하기 어려웠던 작은 말초 폐결절의 조직학적 진단 가능성을 높이고 폐암의 조기 진단과 적절한 치료 방침 결정에 기여할 것으로 기대된다.

검사는 호흡기알레르기내과를 중심으로 여러 진료과가 함께 맡는다. 마취통증의학과가 전신마취를, 영상의학과가 영상 촬영을, 병리과가 조직 진단을 담당하고 흉부외과가 외과적 지원을 맡는다. 원주세브란스기독병원 호흡기센터는 협진을 바탕으로 폐암을 비롯한 폐질환의 진단과 치료 체계를 한층 강화했다.

원주세브란스기독병원 기관지경실은 1982년 개소 이후 현재까지 6만건 이상 기관지내시경 검사를 시행하며 풍부한 임상 경험을 축적해 왔다. 연간 3000여건 기관지내시경 검사를 시행하고 있으며 매년 470여명의 신규 폐암 환자가 등록되고 있다. 또 초음파기관지내시경, 냉동생검, 방사형 탐색자 초음파기관지내시경 등 최신 진단 기술을 적극적으로 도입하며 폐결절과 폐암 진단 역량을 꾸준히 강화해 왔다.

이번 로봇 기관지내시경 도입 역시 이런 임상 경험과 전문성을 바탕으로 지역 환자들에게 더욱 정밀한 진단 서비스를 제공하기 위한 노력 중 하나다.

이석정 호흡기센터소장(호흡기알레르기내과장)은 “로봇 기관지내시경 도입으로 기존 검사법으로 접근하기 어려웠던 작은 폐결절까지 보다 정밀하게 조직검사를 시행할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 여러 진료과와 긴밀한 협진을 통해 환자의 안전을 최우선으로 하면서 지역 환자들이 가까운 곳에서 신속하고 정확한 폐질환 진단과 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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