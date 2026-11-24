경북 청송군은 총 6140억원 규모의 내년도 예산안을 편성, 군의회에 제출했다고 24일 밝혔다.

올해 본예산보다 690억원(12.7%) 증가한 규모다.

청송군청 전경. 청송군 제공

일반회계가 올해보다 635억5200만원(12.8%) 늘어난 5605억원, 기타 특별회계는 54억4800만원(11.3%) 증가한 535억원이다.

농림해양수산 분야(1812억원)가 전체 예산의 29.5%로 가장 큰 비중을 차지했다.

이어 사회복지 분야(1102억원), 환경 분야(813억원), 행정운영경비 분야(696억원), 국토·지역개발 및 교통·물류 분야(384억원), 문화 및 관광 분야(342억원)가 뒤를 이었다.

농어촌기본소득지원금 예산은 588억원에 달한다.

이 밖에 기초연금지원 364억원, 노인일자리사업 202억원, 산불피해지 복구 조림 97억원, 청송사랑화폐 발행 99억원 등을 각각 편성했다.

윤경희(사진) 청송군수는 "늘어나는 재정 수요에 비해 세입 여건은 여전히 제한적인 상황"이라며 "이번 예산안은 민생 안정을 기반으로 꼭 필요한 사업에만 재원을 집중했다"고 말했다.

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