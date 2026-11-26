연어 생식세포 DNA에서 추출한 PDRN을 활용한 약침 치료가 척추·관절 통증 완화와 근육 위축 억제에 영향을 미친다는 국내 연구진의 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

일명 ‘연어 약침’이 척추·관절 등 근골격계 질환의 통증을 줄이고 근육 위축을 억제할 가능성이 국내 연구진의 연구에서 확인됐다.

연구진은 관련 임상 연구를 종합 분석해 통증·기능 개선 경향을 확인한 데 이어, 동물실험에서 PDRN 약침 투여 후 달리기 거리와 근섬유 단면적이 커지는 등 근육 개선 효과를 관찰했다.

자생한방병원 척추관절연구소는 PDRN 계열 치료의 근골격계 임상 근거를 분석한 연구와 근육 개선 기전을 확인한 실험 연구를 발표했다고 26일 밝혔다.

해당 연구 결과는 각각 국제학술지 ‘첨단 약리학(Frontiers in Pharmacology)’과 ‘근육 연구 및 세포 운동성 저널(Journal of Muscle Research and Cell Motility)’에 실렸다.

PDRN 약침 사진. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 근골격계 임상 연구 38편 분석…통증·기능 개선 경향 확인

PDRN은 연어 생식세포 DNA에서 추출한 물질로, 염증을 줄이고 조직 재생을 돕는 것으로 알려져 있다. 한의학에서는 이를 경혈이나 통증 부위에 주입하는 PDRN 약침 형태로 근골격계 질환 치료에 활용하고 있다.

이숙현 박사 연구팀은 PDRN 약침을 비롯한 PDRN 계열 주사 치료의 국내외 연구 38편을 체계적으로 분석했다. 10개 학술 데이터베이스에서 논문 1만3267건을 검토해 임상 연구 28편과 전임상 연구 10편을 최종 선정했다.

분석 결과 척추와 무릎, 어깨, 팔꿈치 등 다양한 근골격계 질환에서 치료 후 통증과 기능이 개선되는 경향이 나타났다. 특히 무릎 골관절염 관련 연구 4편에서는 PDRN 또는 폴리뉴클레오타이드(PN) 주사가 히알루론산 주사보다 통증을 유의하게 더 줄인 것으로 보고됐다.

전임상 연구에서는 PDRN이 손상된 힘줄과 뼈의 접합부가 견디는 힘을 높이고, 염증을 유발하는 M1 대식세포를 줄이는 한편 조직 재생에 관여하는 M2 대식세포를 늘리는 효과도 관찰됐다.

약침 치료 받고 있는 환자의 모습. 자생한방병원

◆ 근위축 동물모델서 달리기 거리 1.7배…근섬유 단면적도 1.8배

홍진영 박사 연구팀은 PDRN 약침이 근육에 미치는 영향을 동물실험으로 확인했다.

연구팀은 생쥐 60마리를 정상군과 근위축 유도군, PDRN 약침 저용량군, 고용량군 등 네 그룹으로 나눠 14일간 실험을 진행했다. 스테로이드를 투여해 근육 위축을 유도한 뒤 PDRN 약침 투여군에는 종아리 근육에 약침을 주입했다.

실험 결과 스테로이드만 투여한 근위축 유도군의 트레드밀 평균 달리기 거리는 303m로 정상군의 643m에 크게 못 미쳤다. 반면 PDRN 약침 고용량군은 평균 507m를 달려 근위축 유도군보다 약 1.7배 긴 거리를 기록했다.

근육 조직에서도 개선 효과가 확인됐다. 근위축 유도군에서 정상군의 절반 수준으로 줄어든 근섬유 단면적은 PDRN 약침 고용량군에서 근위축 유도군보다 약 1.8배 컸다. 종아리 근육 무게 감소도 PDRN 약침 투여군에서 유의하게 억제됐다.

스테로이드 유발 근위축 모델의 근육세포 변화와 동물 달리기 실험 거리 비교. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 근육 단백질 합성·분해 균형 회복…후속 임상연구 필요

연구팀은 PDRN이 근육 분해 관련 유전자와 근육 성장을 억제하는 마이오스타틴 신호를 낮추고, 근육 단백질 합성에 관여하는 mTOR 신호를 회복시키는 것을 확인했다.

이를 통해 근육 단백질 분해는 줄이고 합성은 늘려 근육 위축을 완화했다는 설명이다.

홍진영 박사는 PDRN 약침이 산화 스트레스를 줄이고 근육 단백질의 합성과 분해 균형을 회복시켜 근육을 개선하는 것으로 확인됐다고 설명했다. 이어 이번 연구가 임상에서 보고된 효과의 원리를 근육 수준에서 뒷받침하는 결과라고 밝혔다.

이숙현 박사는 다양한 근골격계 질환에서 PDRN 약침의 통증·기능 개선 가능성을 확인한 만큼, 향후 근거 수준을 높이기 위한 대규모 임상연구를 이어가겠다고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지