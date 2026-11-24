(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 올해 서울 아파트 월세 상승률이 처음으로 3%대를 넘기며 역대 최고치를 기록했다. 21일 한국부동산원에 따르면 올해 1∼11월 서울 아파트 월세는 3.29% 올랐다. 관련 통계를 작성한 2015년 이후 처음으로 연간 상승률 3%대에 진입했으며, 지난해(2.86%)에 이어 2년 연속 역대 최고치를 경신했다. 사진은 이날 오후 서울 시내의 한 부동산 상가에 비친 아파트 모습. 2025.12.21/뉴스1

국가데이터처가 어제 발표한 ‘2025 인구주택총조사 결과(표본조사)’에 따르면 작년 전체 가구의 4분의 1가량은 월세살이로 나타났다. 전체 2249만5000가구의 주거 형태를 살펴보면 자가 57.0%(1281만6000가구), 월세 26.0%(554만9000가구), 전세 13.3%(299만8000가구) 순이다. 월세 비중은 2015년 전세를 추월한 데 이어 지난해엔 관련 통계가 현 기준으로 변경된 1980년 이후 45년 만에 최고치에 달했다. 하락세를 보인 전세 비중은 역대 최저치로 처졌다. 주택시장 양분화가 ‘월세→전세→자가’로 이어졌던 ‘주거 사다리’ 붕괴로 이어져서는 안 된다.

전월세의 가파른 상승은 수치로도 확연히 드러난다. 지난 10월 기준 서울의 평균 주택 전세가는 5억98만원으로 5억원을 돌파했다. 평균 월세 보증금은 1억4803만원, 평균 월세는 134만원이었다. 아파트 기준 평균 월세는 168만원으로 1년 전보다 15.1%나 올랐다. 아파트 신규 전세 보증금의 중간값은 6억원을 넘어섰다. 이미 임차가구의 부담이 생계를 압박할 정도로 턱밑까지 차올랐다는 방증이다. 실제 지난해 전국 임차가구의 월 소득 대비 월 임대료 비율(RIR·중위 기준)은 17.0%로 2017년 이후 8년 만에 가장 높았다. 서울은 무려 19.7%나 된다.

이런데도 정부의 부동산 정책은 전세 공급을 늘리는 것이 아닌 역주행만 거듭하고 있다. 고강도 대출 규제에 이어 서울 전역과 경기 12곳을 3중 규제(조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역)로 묶어 실거주 의무를 강화한 작년 10·15 대책이 시장을 옥죄고 있다. 여기에 다주택자 양도소득세 중과 부활, 비거주 1주택자에 대한 세제 강화 등 수요억제 정책만 밀어붙이고 있다. 가뜩이나 공급이 부족한 서울을 중심으로 매물 잠김현상이 뒤따랐고, 월세 전환이 늘면서 전세는 씨가 말라갔다. 국토교통부에 따르면 올해 1~9월 전국 주택 전월세 거래 중 월세 비중은 68.6%로 전년 동기(62.6%) 대비 6.0%포인트나 상승했다.

주거정책의 전환을 서둘러야 한다. 공공 위주 공급대책으로는 당장 약발을 기대하긴 힘들다. 용적률의 획기적인 상향과 재건축초과이익환수 부담금 완화 등 파격적인 규제 개혁으로 민간의 정비사업(재개발·재건축)도 활성화해야 할 것이다. 서민의 주거 고통을 키우는 세제 개편안과 대출 규제 등도 면밀히 재검토해야 할 때다.

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