FILE- Nvidia CEO Jensen Huang speaks during an Nvidia conference focusing on artificial intelligence in San Jose, Calif., Monday, March 16, 2026. (AP Photo/Godofredo A. V찼squez, File)

젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀하자 글로벌 증시가 극적으로 반등했다. 23일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 무려 30% 넘게 폭등했다. 어제 코스피도 6% 넘게 올라 5000선을 회복했다. 인공지능(AI)산업 생태계에서 핵심기업의 경영 공백 해소로 AI 성장엔진이 재가동될 것이라는 기대감이 커진 데 따른 것으로 보인다. 황 CEO의 퇴진 여파로 패닉(공황)에 빠졌던 금융시장이 일단 한숨을 돌린 건 다행스럽다.



하지만 여전히 크고 작은 위험이 즐비하다. 당장 도널드 트럼프 미국 대통령은 “내가 이사회를 설득해 복귀를 성사시켰다”고 했다. 이에 의회 권력을 장악한 민주당은 트럼프의 민간기업 경영 개입과 국가안보위험 축소, 엔비디아 주식 거래 등 이해충돌 문제를 거론하며 고강도 조사와 청문회까지 벼르고 있어 후폭풍이 만만치 않다. 주요 외신에서도 황 CEO의 복귀과정에서 이사회 독립성이 훼손됐고 AI 과잉투자 및 수익성 우려도 여전하다는 경고가 쏟아진다.



외풍에 취약한 한국경제는 언제든 뒤흔들릴 수 있다. 이형일 경제부총리는 어제 국무회의에서 “올해 제시한 ‘3·4·5 비전(잠재성장률 3%·수출 4강·1인당 국민소득 5만달러)’이 가시화되고 있다”고 했다. 모두 반도체 초호황 덕분이다. 천수답식 산업구조를 방치해서는 지속가능한 성장을 기약하기 어렵다. 대외 통상 환경도 살얼음판이다. 미 상무부는 황 CEO가 복귀한 날 엔비디아 반도체 칩의 중국 유출 의혹과 관련된 싱가포르 기업 메가스피드를 수출통제 명단에 올리지 않았나. ‘젠슨 황 스캔들’로 미국의 대중 반도체 제재는 강도를 더해갈 텐데 중국 현지공장을 둔 국내 반도체업계에 불똥이 튈 수 있다.



이제 어떤 외부충격에도 버틸 수 있는 기초체력을 키워야 한다. 우선 충격 때마다 과도하게 출렁이는 증시변동성을 관리하면서 금융안정을 기할 필요가 있다. AI 거품 붕괴 등 최악의 상황에 대비해 증시안정펀드 증액과 공매도 규제 등 ‘컨틴전시 플랜(비상계획)’을 단단히 준비해야 한다. 반도체 호황은 산업·경제체질을 개선하는 골든타임이다. 반도체 초격차 우위를 유지하면서 로봇과 바이오 등 신성장동력 발굴에 집중해야 한다. 규제 완화와 노동·연금개혁도 속도를 내야 함은 두말할 나위가 없다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지