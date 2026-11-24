역대 국가정보원 수장(중앙정보부·국가안전기획부 포함)은 이종석 현 원장까지 38명이다. 이들의 출신은 군 21명, 법조인 7명, 외무·행정관료 4명, 국정원 2명, 정치인 2명, 학계 2명으로 분류할 수 있다. 박정희 시절부터 김대중 시절까지 풍미한 군에 이어 법조 출신이 도드라진다.

법조 7명은 신직수·배명인 전 법무장관, 서동권 전 검찰총장, 신건 전 법무차관, 고영구 변호사, 김승규·김성호 전 법무장관(재임 순서)이다. 법무장관만 4명이다. 첫 변호사 출신 대통령인 노무현정부에선 원장 4명 중 3명(신건·고영구·김승규)이 법조에서 나왔다.

법조 출신이 정보기관 수장을 맡는 사례는 해외에선 쉽게 찾기 힘들다. 미국 중앙정보국(CIA)은 1942년 전략사무국(OSS) 시절 이래 31명 수장의 절대다수가 군, CIA, 의회(정보위 등) 출신이다. 법조 출신은 연방수사국(FBI) 국장을 역임한 윌리엄 웹스터 전 국장과 존 랫클리프 현 국장뿐이다. 랫클리프도 지난 20년 이상 시장, 연방 하원의원, 국가정보국장(DNI)을 거쳤다. MI6로 알려진 영국 비밀정보국(SIS)도 1909년 설립 이후 최초의 여성인 블레이즈 메트러웰리 현 국장까지 18명의 역대 수장 중 법조 출신은 없다.

국정원장 후보자로 강금실 전 법무장관이 지명됐다. 노무현정부 때 40대 첫 여성 법무장관으로서 부처를 이끌었으나, 문재인정부 땐 조국 청와대 민정수석 등 당시 여권의 성(性)감수성을 지적했다가 강성 지지층에게 곤욕을 치렀다. 이번 대선에서 이재명 대통령의 총괄선대위원장을 맡은 ‘창업 공신’이기도 하다. 강 후보자가 인사청문회를 통과하면 65년 국정원의 첫 여성 원장이자, 18년 만의 법무장관 출신 수장이 된다.

강 후보자는 정보 분야 경력이 없다. 과거 법조 출신 국정원장 시절엔 국정원의 북한·해외 첩보만큼 국내정보·수사 기능이 중요하던 때다. 그런 기능이 없는 CIA나 SIS가 해외정보·국제문제에 정통한 군, 외교관, 정보조직 출신을 톱으로 기용하는 이유일 것이다. 강 후보자가 인사청문회 통과 후 ‘국내 문제에 개입 안 한다’는 새로운 시대의 국정원에서 어떤 역할을 할지 주목된다.

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