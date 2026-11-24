지난 6월 5일 삼성중공업 거제조선소에서 캐나다로 갈 ‘시더(Cedar) FLNG’의 선체가 물에 떴다. 진수 당시 무게만 약 5만t이다. 이 선체 위에 2000~7000t짜리 상부 설비 모듈을 차례로 올리면 바다 위 가스공장이 된다.

삼성중공업 경남 거제조선소 전경. 삼성중공업은 이곳에서 캐나다·모잠비크·말레이시아에 투입할 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 3기를 동시에 건조하고 있다. 삼성중공업 제공

같은 시기 거제조선소 안벽에서는 모잠비크로 갈 ‘코랄 노르트’와 말레이시아 페트로나스의 ‘ZLNG’도 건조되고 있었다. 회사는 한 조선소에서 대형 FLNG 3기를 동시에 짓는 것은 처음이라고 밝혔다.

세 설비는 모두 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)다. 천연가스를 영하 162도로 냉각해 액체로 만들고, 저장했다가 운반선에 옮겨 싣는 일까지 바다 위에서 한다. 해저 가스전에서 뽑은 가스를 그 자리에서 액화하기도 하고, 시더처럼 육상에서 공급받은 가스를 연안에서 액화하기도 한다.

육상에 LNG 플랜트를 짓는 것보다 부지 확보와 인허가 부담이 적다. 삼성중공업은 LNG를 실어 나르는 배에 이어 LNG를 만드는 설비에서도 일감을 늘리고 있다.

FLNG는 진수한 뒤에도 남은 공정이 많다. 시더는 앞으로 가스를 액화하는 상부 모듈을 만들어 선체에 올리고, LNG 저장탱크 작업과 시운전을 거친다. 캐나다 브리티시컬럼비아주 키티마트 연안에 투입되며, 인도 목표는 2028년 상반기다.

회사는 앞선 FLNG 건조에서 쌓은 설계·생산 데이터로 공정을 표준화해 여러 기를 동시에 지을 수 있게 됐다고 설명했다.

코랄 노르트는 이탈리아 에니(ENI)가 발주했다. 같은 가스전에서 2022년 생산을 시작한 ‘코랄 술’의 후속 설비다. 코랄 술도 삼성중공업이 지어 2021년 인도했다. 코랄 노르트는 올해 1월 진수했고 2028년 완공이 목표다.

삼성중공업은 6월 8일 이 설비의 건조 계약을 공시했다. 전체 공사비는 약 23억9000만달러(3조6536억원)이고, 공시한 계약금액은 예비 작업분 11억4000만달러를 뺀 12억5000만달러(1조9046억원)다. 회사는 올해 해양 수주 실적에 이 설비를 15억달러로 반영했다.

미국 델핀 미드스트림의 FLNG 1호기는 6월 약 29억달러에 수주했다. 미국에서 생산한 천연가스를 루이지애나 해안에서 약 75㎞ 떨어진 바다에서 액화해 수출하는 설비다. 미국에서 처음 추진되는 FLNG 사업이다. 델핀 측은 같은 사양의 FLNG 3기를 투입할 계획이고, 삼성중공업은 2·3호기 계약을 협상하고 있다.

상선에서도 LNG 관련 발주가 이어졌다. 삼성중공업은 지난 16일 오세아니아 지역 선주에게서 LNG 운반선 1척을 3424억원에 수주했다고 공시했다. 인도 예정 시점은 2029년 7월이다.

이 계약을 포함한 올해 누적 수주액은 127억달러로, 연간 목표 139억달러의 91%다. 상선 47척이 83억달러로 연간 목표 57억달러의 146%에 해당한다. 선종별로는 LNG 운반선이 21척으로 가장 많다. FLNG 2기는 44억달러로, 코랄 노르트 15억달러와 델핀 1호기 29억달러다.

실적도 늘었다. 3분기 매출은 3조1504억원, 영업이익은 3384억원으로 1년 전보다 각각 19.6%, 42.1% 증가했다. 영업이익률은 10.7%다. 회사는 여름휴가와 추석 연휴로 조업일수가 줄었지만, 고부가 선박 매출이 실적에 반영되면서 이익이 늘었다고 설명했다.

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