이재명 대통령은 24일 집값 하락 전망이 민간 건설사들의 분양 불안으로 이어져 주택 공급을 위축시킬 가능성에 대비하라고 주문했다. 최근 강남 3구의 집값 조정 움직임을 언급하며 “그걸 보면서 ‘다 지은 다음에 분양이 잘 될까’ 하는 불안감이 있을 것 같다. 그걸 해소해 주는 게 핵심인 것 같다”고 강조했다. 인허가 확대가 주택 공급으로 이어지기까지 수년이 걸리는 만큼 선제적 대응이 필요하다는 것이다.



이 대통령은 지난주 해외 순방을 마치고 이날 2주 만에 청와대에서 주재한 국무회의에서 주택시장 상황을 거론했다. 그는 “주택시장이 거래량은 줄고 매물은 늘고, 강남·서초·송파 등 핵심 지역은 꽤 많이 조정이 되고 있다”며 “그런데 수도권 주택 공급 문제와 관련해서는 몇 년간 인허가가 많이 줄면서 시차가 발생한다”고 짚었다. 이어 “올해부터 인허가가 늘어나고 있지만, 이게 시장에 반영되려면 몇 년이 지나야 한다”며 “그 간극이 문제”라고 말했다.



수출 1조달러 달성 박수 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 수출 1조달러 달성 기념 영상을 보며 박수를 치고 있다. 이 대통령은 이날 집값 하락 우려로 민간 주택 공급이 위축되지 않도록 대책을 마련하라고 주문했다. 청와대사진기자단

인허가를 확대해도 건설사들이 향후 분양 부진을 우려해 사업을 늦출 수 있다는 게 이 대통령의 문제의식이다. 이 대통령은 “지금은 부동산 시장이 조정될 것이라는 게 일반적 예측이지 않나. 막바지이고, 강남 같은 데는 (가격이) 엄청 떨어지고 있더라”고 말했다. 그러면서 “부동산이 안정되는 게 중요한데, 지나치게 폭등하거나 폭락하는 게 문제”라며 “양 측면에 다 대비해 놔야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 분양 불안을 덜기 위한 공공의 주택 매입 확약 방안도 점검했다. 이 대통령은 “임대용 주택을 지으면 한국토지주택공사(LH) 등 정부 영역에서 사주기로 했는데 잘 진행되고 있느냐”고 물었다. 이어 “제가 ‘매입을 미리 확약해 주자. 일정 가격으로 사줄 테니 분양 걱정하지 말고 지어라’(라고 했는데) 진척이 어떻게 되느냐”며 추진 상황을 확인했다.

정치권에는 내년도 예산안 처리를 위한 초당적 협력을 당부했다. 이 대통령은 “내년도 예산안 처리 법정 시한이 일주일 정도 앞으로 다가왔다”며 “민생과 무관한 작은 차이나 소모적 다툼에 집착하기보다는 내년도 예산안과 시급한 민생경제 과제 처리에 먼저 손을 잡아 달라”고 촉구했다. 금융위원회에는 “주식시장이 주주 중심으로 재편돼야 한다”며 자본시장 개혁의 강도와 속도를 높이라고 지시했다. “주가가 어제는 떨어졌다가 오늘은 또 폭등하는 등 널뛰기 같다”며 급등락 대응책도 요구했다.

비공개회의에서는 가정폭력 범죄에 대한 반의사불벌죄 적용 배제 필요성에 의견을 모았다. 신고 처리 부담이 커질 경찰의 인력·예산 보강과 여성 보호시설 확충을 위한 예산 지원에도 공감했다.

이날 회의에서는 12·3 비상계엄에 저항한 국민의 뜻을 기려 매년 12월3일을 ‘12·3국민주권의 날’로 지정하는 ‘각종 기념일 등에 관한 규정’ 개정안이 통과됐다. 다음달 3일 국회 일대에서 정부와 국회가 공동 주최하는 첫 기념식이 열리고, 기념일 전후 1주일은 기념 주간으로 운영된다. 이 대통령은 “빛의 혁명은 세계 민주주의 역사에 기록될 위대한 국민의 승리”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지