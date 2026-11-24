무소속 한동훈 의원의 제명 발표 전날 장동혁 국민의힘 대표에게 징계결정문과 수정본이 전달된 기록이 공개되면서 사전 기획·개입 의혹의 후폭풍이 커지고 있다. 장 대표가 징계 결정 내용을 사전에 몰랐다고 했던 해명과 엇갈리는 정황을 놓고 공방이 격화하는 가운데 당권파는 폭로에 나선 전직 윤리위원의 ‘10억원 요구설’로 맞섰다. 당내에서는 장 대표 사퇴 요구까지 나왔다.



장 대표는 제명 결정이 발표된 1월14일 “보도를 통해서 제명 결정 내용만 들었고 결정문이나 이유에 대해서는 따로 들은 건 없다”고 밝혔다. 그러나 황경성 윤리위원이 공개한 메시지에는 이미 윤리위원직에서 물러난 최규동 전 윤리위원이 전날 밤 11시21분 장 대표에게 결정문 파일을 보내고, 두 사람이 5분간 통화한 뒤 11시47분 수정본을 다시 보낸 기록이 담겼다.



장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 해양바이오산업 육성 정책세미나에서 환영사를 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

장 대표는 24일 국회 의원회관에서 기자들과 만나 “당 대표가 윤리위원회에 징계와 관련해서 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일이라고 생각한다”고 말했다. 다만 징계 사유와 수위는 윤리위원들이 토론해 결정한다며 “지금 두 사람이 공개하고 있는 내용들, 거기에 어떤 조작 징계 증거도 없다”고 반박했다. 한 의원에게는 “징계가 잘못됐다면 법원에 징계 무효 소송을 제기하면 된다”며 “제가 직접 변론하겠다”고 했다. 장 대표는 결정문을 언제 확인했는지는 설명하지 않았다.



한 의원은 페이스북에서 장 대표가 윤리위 결정 내용을 사전에 몰랐다는 말은 거짓이라며, 최 전 위원을 통해 자신과 김종혁·배현진 등의 징계 대상과 내용, 시기를 배후에서 조종했다는 사실을 스스로 인정한 것이라고 주장했다.



한동훈 무소속 의원이 지난 23일 오후 대구 수성구 그랜드호텔에서 예정된 초월회 초청 강연을 위해 호텔에 도착해 지지자들의 환영을 받고 있다. 뉴스1

당권파는 최 전 위원의 폭로 동기를 문제 삼았다. 국민의힘 지도부 관계자는 최 전 위원이 지난 3월 초 장 대표에게 6·3 지방선거 자문단 운영비로 최대 10억원을 요구했으나 지도부가 받아들이지 않은 것으로 안다고 전했다.



친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원은 금전 요구설에 대해 “무엇이 진실인지는 알 수 없다”면서도 장 대표가 징계 대상 선정과 결정문 수정에 개입했는지부터 밝혀야 한다고 했다.

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