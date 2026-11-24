유흥비를 내기 위해 일면식 없는 노인을 살해한 20대 남성이 첫 재판에서 혐의를 부인했다.



강도살인·여신전문금융업법 위반 등 혐의로 기소된 오모(27)씨 측은 24일 서울북부지법 형사합의11부(부장판사 최경서) 심리로 열린 첫 공판에서 "강도살인 혐의는 인정하지 않고, 살인죄와 절도죄로 처벌받아야 한다"고 주장했다.

서울북부지방법원. 연합뉴스

오씨 측은 "합의금을 뜯기 위한 공갈 범행을 하려 찾아갔다가 감정이 격해져서 살인을 했다"는 취지로 항변하며 강도살인 혐의는 부인했다. 살인 혐의 자체는 인정하지만, 피해자가 사망한 뒤 금품을 빼앗은 것은 '강취'가 아니라 '절취'라는 주장이다.



강취는 폭행 등의 물리력으로 금품을 빼앗는 것을, 절취는 몰래 금품을 빼앗는 것을 뜻한다.



하지만 공소청은 경제적으로 어려웠던 오씨가 유흥대금을 마련하기 위해 피해자를 살해했다고 봤다.



오씨는 지난달 3일 오후 11시께 서울 강북구 번동에서 술에 취한 채 귀가하던 70대 남성 A씨를 주거지까지 따라가 A씨의 목을 여러 차례 찌른 뒤 허리띠로 목을 졸라 살해한 혐의를 받는다.



오씨는 범행 직후 A씨의 신용카드와 휴대전화, 금반지 등을 훔쳤고 신용카드로 수백만원 상당의 유흥대금을 결제한 것으로 조사됐다.



이와 별개로 오씨는 A씨를 살해한 사건 당일 또 다른 피해자를 상대로 유흥주점 관리자 행세를 하며 외상 대금을 내라고 요구한 혐의도 받는다. 이 사건은 피해자가 경찰에 신고하며 실제 피해는 발생하지 않았다.



앞서 오씨는 9월 술에 취해 길에서 잠든 행인을 집에 데려다주며 현관문 비밀번호를 알아낸 뒤, 주거지 내부로 침입해 피해자 휴대전화의 모바일 간편결제 애플리케이션을 이용해 1천만원을 본인 계좌로 이체한 혐의도 받는다.



오씨에 대한 다음 재판은 내달 11일 오전 11시 30분에 열린다.

<연합>

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