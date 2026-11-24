24일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 세계일보 주최 ‘생산적 금융으로 다시 도약하는 K-경제’를 주제로 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계 방향으로 엄형준 세계일보 경영전략본부장, 박상진 한국산업은행 회장, 진옥동 신한금융지주 회장, 박민우 금융위원회 증선위 상임위원, 남인순 국회부의장, 박정훈 세계일보 대표이사, 국민의힘 강민국 의원, 임종룡 우리금융지주 회장, 이재근 KB금융지주 회장, 이병래 손해보험협회장, 조남규 세계일보 편집인, 임도곤 NH농협금융지주 부사장, 정규일 한국거래소 경영지원본부 부이사장, 장민영 IBK 기업은행장, 김철주 생명보험협회장, 이동철 여신금융협회장, 박기호 LB 인베스트먼트 대표이사, 김용기 생산과포용금융연구회장, 이정환 한양대 경제금융대학 교수, 송홍선 자본시장연구원 선임연구위원, 정의석 국민은행 글로벌 CIB 심사부 부장, 김봉섭 한국성장금융투자운용 산업금융실장, 이관영 중앙대학교 교수.
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