국가 거점항만인 포항 영일만항이 에너지·전략 광물 수입·가공 거점으로 발돋움할 전망이다.

경북도·포항시는 24일 국회의원회관에서 김정재·이상휘 국회의원과 공동으로 '포항 영일만항 북극항로 시대 대전환 전략 포럼'을 열었다고 밝혔다.

경북도·포항시는 24일 국회의원회관에서 김정재·이상휘 국회의원과 공동으로 '포항 영일만항 북극항로 시대 대전환 전략 포럼'을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

포럼에서는 그간의 북극항로 대응 전략을 바탕으로 영일만항과 지역 특화방안을 구체적으로 논의했다.

권이균 한국지질자원연구원 원장은 '북극항로 개척이 제공하는 새로운 기회'를 주제로 기조 강연을 했다.

그는 강연에서 북극 에너지와 전략 광물 자원의 중요성을 짚고, 북극항로를 활용한 새 물류 루트 확보와 공급망 안정화, 포항의 미래산업 거점화 필요성을 거듭 강조했다.

이희용 영남대 부총장은 '북극항로 시대 영일만항 특화전략과 정책 과제'를 주제로 영일만항과 포항신항을 연계해 에너지, 전략 광물 수입, 가공 거점으로 육성하는 중장기 구상을 제시했다.

최정훈 웨어비 대표는 '피지컬 인공지능(AI) 기반 항만 및 모빌리티 산업의 자동화'를 주제로 AI를 활용한 안전, 생산성, 무인화 달성 방안과 실시간 데이터 처리, 자율 이송 기술의 산업 적용 가능성을 제시했다.

패널 토론에서는 해양수산부의 정책·제도 방향, AI 적용과 해양 데이터의 산업 활용, 항만 활성화, 물동량 전망 등을 살폈다.

도는 포럼에서 제시된 전문가 제언을 바탕으로 내년까지 영일만항 특화방안을 마련해 해양수산부의 지역별 항만 발전전략과 제5차 전국 항만기본계획에 반영되도록 할 계획이다.

최영숙 경북도 환동해지역본부장은 "영일만항을 전략 소재 특화항만으로, 포항을 AI 기반 극지 해양기술의 전초기지로 육성해 북극항로 시대의 결실을 지역 경제로 연결하겠다"고 말했다.

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