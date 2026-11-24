젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀에 추락하던 국내 증시가 급반등했다. 시장에서는 인공지능(AI) 투자 생태계의 신뢰 회복 계기가 마련됐다는 평가와 엔비디아를 둘러싼 조사와 높은 시장 변동성으로 추세적 상승을 속단하기 이르다는 신중론이 엇갈린다.



24일 한국거래소에 따르면 코스피는 이달 들어 이날(5730.74→ 5006.03)까지 12.65% 하락했다. 이날 6.32% 급등해 3거래일 만에 5000선을 되찾았지만 여전히 지난달 말보다 700포인트 넘게 낮다. 월초 미국 중간선거 여파로 5일(-5.28%)과 6일(-6.02%) 급락한 데 이어 12일(현지시간) 황 CEO 사임과 회계 조사 보도 등이 겹치며 17일 5000선이 무너졌다. 지난 20일(-5.21%)과 23일(-3.31%)에도 연쇄 하락해 4700선 초반까지 밀렸다.

코스피가 전 거래일 대비 297.49p(6.32%) 오른 5,006.03에 마감한 24일 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 지난 10월 30일부터 오늘까지 코스피 차트가 표시되어 있다. 연합

코스피를 이끄는 삼성전자는 전일 대비 6.7% 상승한 18만9400원, SK하이닉스는 6.73% 오른 115만8000원에 장을 마쳤지만, 전 고점 대비 각각 49.43%, 60.68% 하락한 상태다.



극심한 널뛰기 장세에 변동성도 역대급이다. 이날 개장 직후 유가증권시장(오전 9시6분)과 코스닥시장(오전 9시28분)에서 나란히 매수 사이드카가 발동하며 올해 누적 발동 횟수는 101회(코스피 61회·코스닥 40회)를 기록했다. 2002년 제도 개편 이후 최대치이자, 3일에 한 번꼴이다.



증권가는 다만 이번 반등이 연쇄 급락을 저지하고 ‘AI 생태계’ 신뢰 회복의 출발점을 마련했다는 데 의미를 둔다. 간밤 뉴욕증시에서 엔비디아(31.48%)와 필라델피아 반도체지수(14.03%)가 폭등한 데는 최근 급락이 실적 둔화가 아닌 리더십 공백 탓이었다는 점을 보여준다는 것이다. 대신증권 이경민 연구원은 “그동안 시장은 제품 로드맵과 수천억달러 규모의 공급·투자 약정을 누가 책임지는지 답을 얻지 못했다”며 “(황 CEO 복귀로) 방향을 바꿀 계기는 마련됐다”고 평가했다.



다만 추세적 상승까지는 관문이 남았다는 분석이 많다. 다음달 1일 황 CEO에 대한 미 하원 비공개 면담과 3일 상원 청문회, 미 증권거래위원회(SEC) 회계 검토와 대중 수출통제가 대기 중이다. 9∼10일 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인상 가능성도 부담으로 작용하고 있다.

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