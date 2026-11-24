젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임 11일 만에 복귀한 데는 백악관의 구명 작전과 주가 하락 부담이 영향을 미친 것으로 분석된다. 마땅한 후계 대안이 없는 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 J D 밴스 부통령을 앞세워 압박하자 이사회도 이를 받아들인 것으로 보인다. 다만 수사 당국과 의회 조사가 남아 있어 사태가 끝난 것은 아니라는 평가가 나온다.



23일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ) 등의 보도를 종합하면 트럼프 대통령을 움직인 것은 주가였다. 그는 증시를 국정 성과의 지표로 삼아 왔다. 황 CEO가 중국 스파이로 의심받는 여성 등과의 불륜 파문으로 지난 12일 물러난 뒤 엔비디아 주가는 30%가량 빠졌다. 17일 예상을 웃돈 실적을 내놓고도 하락세는 멈추지 않았다. 중간선거 참패로 레임덕에 접어든 백악관으로선 대책이 시급했다. 사임 직후 팀 쿡 전 애플 CEO를 후임으로 거론했던 트럼프 대통령은 시장 반응을 지켜보고 일론 머스크 등 기업인들의 의견을 들으며 생각을 바꿨다. 나스닥 종합지수가 5.28% 급락한 20일, 중국 방문에서 막 돌아온 그는 황 CEO를 복귀시키기로 마음을 굳혔다.

지난 9월 29일 워싱턴 D.C. 백악관 이스트룸에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI) 관련 기술 기업 임원 회의에서 엔비디아 CEO 젠슨 황(왼쪽)과 대화를 나누고 있다. 트럼프 대통령은 2026년 11월 23일 엔비디아가 젠슨 황을 CEO로 복직시킨 결정을 칭찬하며, 민주당의 분노와 일부 공화당 의원들의 국가 안보 우려를 불러일으킨 스캔들에서 그가 더욱 강해져서 나올 것이라고 예측했다. AI 칩 기업 엔비디아의 공동 창업자인 황은 중국 스파이 혐의를 받는 여성과의 불륜 등 외도 사실이 드러나 사임한 지 2주도 채 되지 않아 복귀했다. AFP연합

실리콘밸리도 가세했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 벤처투자자 마크 앤드리슨 등 황 CEO의 측근 그룹은 ‘워룸’(상황실)을 꾸려 백악관을 상대로 로비를 벌였다. 황 CEO와 밴스 부통령의 45분간 통화도 이들이 주선했다. 복귀를 촉구하는 서한에는 20만명 넘는 서명이 모였다. 측근들은 황 CEO가 ‘딥스테이트’(국가 내 막후 권력집단)의 희생양이라는 논리로 대통령을 설득했다고 미 정치전문매체 악시오스는 전했다.



트럼프 대통령은 벤처캐피털(VC) 투자자 출신으로 실리콘밸리 인맥이 두터운 밴스 부통령에게 황 CEO와 대화하고 이사회와 협력하라고 지시했다. 이사회의 마음을 돌리려면 두 가지 보증이 필요했다. 황 CEO가 국가안보에 위협이 되지 않고, 형사 기소되지도 않는다는 확인이다. 토드 블랜치 법무장관은 21일 황 CEO가 법무부 수사 대상이 아니며 법을 어긴 증거도 없다고 대통령과 부통령에게 보고했다. 이런 논의는 행정부와 이사회의 극소수만 공유했고, 콜레트 크레스 임시 CEO조차 배제됐다고 FT는 전했다.



이사회는 22일 오후 마라톤 회의를 열어 황 CEO와 몇 시간 동안 대화했다. 미 온라인 매체 세마포는 트럼프 대통령이 이 회의에 전화로 참여해 복귀 필요성을 역설했다고 보도했다. 황 CEO는 이 자리에서 알려진 두 건 외의 불륜도 털어놓으며 뉘우치는 모습을 보였다고 WSJ는 전했다. 이사회는 그가 불륜은 물론 이를 숨긴 것으로도 행동강령을 어겼다고 판단했지만 후임 물색이 여의치 않았다. 결국 이사회는 정직의 중요성을 두고 황 CEO와 이야기를 나눈 끝에 이날 밤 그를 복귀시키는 쪽이 최선이라고 결론 내렸다.



이사회는 이날 밤 복귀를 결정했고, 23일 증시 개장 전에 이를 발표했다. 복귀는 없다던 입장을 불과 며칠 만에 뒤집은 것이다. 이사회는 미국 정부 고위급의 의견을 들었다고만 밝혔을 뿐, 결정을 번복한 구체적 경위는 설명하지 않았다. 대신 최고준법책임자(CCO)를 신설하고 독립이사로만 꾸린 위원회가 안보·수출통제 위험을 감독하도록 하는 보완책을 내놨다.

트럼프 대통령은 개입을 감추지 않았다. 그는 미 CNBC방송 인터뷰에서 “내가 그들을 설득했다”고 말했다. NYT와의 통화에서는 황 CEO가 회사를 이끌어야 한다고 생각했을 뿐이라면서 “이런 파급 효과(주가 급등)가 있을 줄은 몰랐다”고 밝혔다. WSJ 인터뷰에서는 “주가가 폭락하기 시작하면서 분위기가 점점 무르익었다”고 털어놨다. 그는 이날 2024년 피격 당시 자신의 사진에 황 CEO의 얼굴을 합성한 사진을 트루스소셜에 올려 복귀를 축하하기도 했다.



인공지능(AI) 관련주를 중심으로 급락했던 증시는 황 CEO 복귀에 환호했다. 엔비디아 주가는 이날 31.5% 폭등했다. 이는 2003년 5월 이후 약 23년 6개월 만에 가장 큰 하루 상승률이다. 나스닥 종합지수는 전거래일보다 1471.82포인트(6.51%) 오른 2만4089.56에 거래를 마쳤다.



넘어야 할 산은 여전하다. FT는 엔비디아와 황 CEO가 연방수사국(FBI)과 증권거래위원회(SEC), 의회의 조사에 직면해 있다고 짚었다. 법무부는 엔비디아 칩의 중국 밀반출 혐의로 고객사들을 수사를 계속 진행하고 있다. 황 CEO가 불륜 상대에게 기업·안보 정보를 넘겼는지 살피는 이사회 내부 조사도 이어진다. 그는 다음달 1일 하원 외교위원회·정보위원회·중국공산당특별위원회와 3일 상원 은행·주택·도시문제위원회 출석도 예정돼 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지