이재명 대통령이 23일 중폭 개각을 통해 외교·안보라인을 대폭 교체하면서 대북정책도 변곡점을 맞게 됐다. 취임 이후 북한에 거듭 화해의 손길을 내밀고 북·미 정상회담을 남북관계 개선의 돌파구로 기대했지만 북한은 호응하지 않았다. 이번 인사를 계기로 남북대화의 조기 성과보다 장기 교착에 대비한 긴장 관리와 한·미 안보협상에 무게를 둘 가능성이 제기된다.



24일 정치권 안팎에서는 대북 대화·협력의 목표는 유지하되 성과를 기대하는 시간표를 길게 잡을 수 있다는 해석이 나온다. 남북관계 개선을 서두르기보다 군사적 긴장 관리와 대외 협의를 병행하는 방식이다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 취임 초기 대북 확성기 방송 중단과 북한 체제 존중, 흡수통일 불추구 등 긴장 완화 조치를 잇달아 내놨다. 남북대화가 막히자 도널드 트럼프 미국 대통령의 북·미 대화 재개를 지원했다. 하지만 지난해 경주에 이어 올해 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서도 북·미 회동은 불발됐다. 선전에서 열린 미·중·러 정상회담의 공동성명에도 북핵 문제는 포함되지 않았다.



대화가 쉽게 재개되기 어려운 배경도 있다. 북한은 남북을 ‘적대적 두 국가’로 규정하고 러시아와 밀착하는 한편, 미국에는 핵보유국 지위 인정을 요구한다. 반면 미국은 비핵화 원칙을 유지하고 있다. 지난달 정부가 군사분계선 불일치 해소를 위한 회담을 제안했지만 북한은 응하지 않았다. 지난 9월 접경지역의 지뢰 폭발로 우리 장병이 다친 사건은 남북대화와 별개로 군사적 충돌 위험을 관리해야 할 필요성을 보여준다. 정부로서는 긴장 완화 조치를 유지하며 대화 재개에 대비하는 접근이 예상된다.



정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장이 교체 대상에 오른 것도 대북정책 운용 방식의 변화 가능성을 보여준다. 다만 남북 교류·협력을 중시하는 홍익표 전 청와대 정무수석이 통일부 장관 후보자로 지명된 만큼 대화 기조의 폐기로 보기는 어렵다. 청와대도 기존 정책 기조는 유지된다고 밝혔다.



북한의 호응과 별개로 추진할 수 있는 핵추진잠수함 도입과 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대 협상에는 상대적으로 힘이 실릴 수 있다. 다만 한·미 안보협의 역시 6월 첫 회의 이후 진전이 더딘 데다 미국 중간선거 이후 의회의 비확산 관련 검증 부담도 커졌다. 남북대화에 앞서 협상 동력을 되살리는 일부터 풀어야 하는 상황이다.

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