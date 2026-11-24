러시아 군용기가 24일 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 무단 진입, 경북 울릉군에 이례적으로 경계경보가 발령됐다. 러시아 군용기가 영공을 침범하지는 않았지만, 미국·일본에 맞서 동아시아에서 군사적 영향력을 유지하려는 러시아의 의도가 뚜렷해지고 있다는 우려가 제기된다.



◆러 군용기, 울릉도 영공 초근접

합동참모본부에 따르면, 24일 오전 5대 미만 규모의 러시아 군용기들이 북쪽에서 동해 카디즈에 무단 진입, 울릉도 영공에 근접했다. 지난해 3월에도 러시아 군용기가 울릉도 북방 영공 외곽 약 20㎞까지 근접 비행했는데, 이날은 그때보다 더 가까이 접근한 것으로 전해졌다.

“화들짝” 24일 서울 중구 서울역 대합실에서 시민들이 러시아 군용기가 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입, 울릉도에 근접하자 울릉군 지역에 경계경보가 발령됐다는 뉴스를 보고 있다. 뉴시스

러시아 군용기는 우리 군이 F-15K 등 전투기를 출격시켜 대응하자 일본 쪽으로 L자 형태로 기수를 틀어 카디즈를 이탈한 뒤 북상했다. 이 과정에서 영공침범은 없었다. 러시아 군용기 기종은 알려지지 않았으나 TU-95 장거리 전략폭격기 또는 해상초계기 등일 가능성이 제기된다. 국방부는 주한 러시아 공군무관 니콜라이 마르첸코 공군 대령을 초치, 카디즈 무단 진입에 항의했다. 외교부도 외교채널을 통해 러시아 측에 유감을 표명하고 재발방지를 촉구했다.



방공식별구역은 자국 영공에 접근하는 군용기를 조기에 식별·대응하고자 설정하는 구역으로 영공과는 다른 개념이다. 타국 방공식별구역에 진입하는 군용기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 관행이다. 다만 러시아는 한국이 설정한 카디즈가 국제법적 근거가 없다며 빈번하게 카디즈에 무단 진입해 왔다.



이번에는 지난 17·19일에 이어 최근 1주일 동안 세번째로 카디즈에 진입했다는 점에서 주목된다. 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의(18∼19일), 미·중·러 정상회담(19일) 개최 시점과 맞물린다. 글로벌 외교 행사를 전후로 자국의 영향력을 과시하면서 한·일의 대응태세를 떠보려는 의도라는 해석이 나오는 대목이다. 제성훈 한국외대 국제지역대학원 교수는 “러시아는 한·미, 미·일 동맹을 중심으로 한 미국의 동아시아 안보체계가 어떻게 작동하는지 시험해보려는 의도를 가지고 있을 수 있다”고 분석했다.

◆경계경보에 울릉 주민 혼란



이날 오전 러시아 군용기가 울릉도에 근접하자 합참은 러시아 군용기의 영공 침범이 임박했다고 판단, 경계경보 발령을 행정안전부에 요청했다. 행정안전부는 오전 7시52분쯤 경북 울릉군에 경계경보를 발령하고, 1분 뒤인 오전 7시53분 지하 시설이나 건물 내로 대피하라는 위급재난문자를 발송했다. 이후 러시아 군용기가 이탈하자 행정안전부는 군의 요청을 받아 오전 7시55분쯤 경보를 해제했다. 해제를 알리는 위급재난문자는 오전 7시57분쯤 발송됐다. 합참은 “러시아 군용기의 울릉도 영공 침범이 임박한 상황에서 국민 안전 보호를 위한 선제적 조치 차원으로 ‘러시아 군용기 영공침범에 따른 경계경보 발령’이라는 문구를 사용해 관계기관과 협조했다”고 밝혔다.



그런데 경상북도가 오전 7시58분쯤 북한 항공기 추정 비행체가 위험범위를 이탈해 울릉지역 경보를 해제한다는 재난문자를 보내면서 울릉지역에서는 영공 침범 비행체가 러시아 소속인지, 북한 소속인지 혼선이 빚어졌다. 경상북도 관계자는 “경계 해제 문자를 보내는 과정에서 평소 훈련하는 내용의 문구인 북한 항공기 추정 내용에 시간만 고쳐서 잘못 발송했다”고 해명했다. 이를 두고 일각에선 이번 기회에 군과 정부기관 간 정보공유 및 재난전파체계를 재점검해야 한다는 지적도 나온다.



울릉지역에선 주민들이 때아닌 경보에 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 울릉에 사는 박모씨는 “실제 사이렌이 울리지는 않았지만 갑자기 날아든 재난문자와 뉴스를 보고 깜짝 놀랐다”고 말했다. 울릉읍 저동리에 사는 김모씨는 “사이렌 소리를 직접 듣지는 못했는데 경보 발령 문자에 이어 해제 문자가 금방 와서 주변에 실제로 대피한 사람은 없을 정도로 별다른 피해는 없었다”고 말했다. 이의준 울릉부군수는 “경보 발령에 따라 사이렌이 울렸고 마을 방송도 차례로 나갔다”고 밝혔다.

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