마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 북한의 핵 개발과 러시아의 우크라이나 전쟁 지원을 공개적으로 비판했다. 그는 북한을 비롯한 국가가 러시아를 도우면서 국제사회를 향한 위협 수위를 높이고 있다고 우려했다.



뤼터 사무총장은 23일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 나토 의회연맹 총회 연설에서 “우리는 러시아의 큰 위험에 직면해 있으며, 러시아는 이란·중국·북한과 매우 긴밀하게 협력하고 있다”며 이같이 밝혔다.

마르크 뤼터 나토 사무총장. 로이터연합

뤼터 사무총장은 북한에 대해 “핵 프로그램을 지속적으로 개발하는 동시에, 공개적으로 러시아의 우크라이나 전쟁을 물질적으로 지원하고 있다”면서 “우리는 이에 대한 증거를 거의 매일 목격하고 있다”고 지적했다. 이어 나토 회원국의 가장 큰 강점이 민주적이고 자유롭고 개방적인 사회라며 “우리의 적인 중국·북한·러시아·이란 지도부라면 개방적 사회와 자유 언론, 선거에서 자유로운 선택을 하는 유권자를 가장 싫어할 것이다. 그들은 계속해서 우리를 훼방 놓겠지만, 우리는 그들이 실패할 것임을 분명히 해야 한다”고 강조했다.



이날 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 뤼터 사무총장을 미 플로리다주 팜비치 별장에서 25일 만날 예정이라고 밝혔다. 트럼프 대통령이 북한에 비판적인 뤼터 사무총장을 만나 북·미 회담이 불발된 일 등에 대해 언급을 할지 주목된다. 트럼프 대통령은 지난해 뤼터 사무총장과 회동에서 북한을 ‘핵보유국’이라고 지칭하며 대화 의지를 보인 바 있다.



이날 북한은 스위스가 송도원국제소년단야영소를 대러 제재 대상에 올린 데 반발해 평양 주재 스위스 외교사무소 철수를 압박했다. 이 시설은 러시아 연계 세력과 협력해 우크라이나 점령지 아동을 북한으로 강제이송한 뒤 러시아에 우호적인 세뇌교육을 진행했다는 혐의를 받고 있다.



김여정 노동당 총무부장은 24일 담화에서 스위스가 합법적인 북·러 협력을 문제 삼아 북한의 주권을 침해했다며 스위스와의 관계를 전면 재검토하고 상응 조치를 취해야 한다고 주장했다. 사무소가 철수하면 서방의 대북 소통 창구가 줄어들 수 있다는 관측도 나온다.

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