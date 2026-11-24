얼마 전 전남광주통합특별시 장성군에서 대봉감을 재배하는 지인의 농장에 갔다. 일손이 없다며 대봉감을 가족이 와서 먹을 만큼만 따가라는 것이었다. 농장에 가니 우리 가족 말고도 여러 가족이 탐스럽게 익은 대봉감을 따고 있었다. 그는 올 대봉감 수확을 포기했다. 수확해봤자 인건비조차 건질 수 없어 인심이라도 쓰려는 듯 가깝게 지내던 지인들을 불러모은 것 같았다