삼성전자
삼성디스플레이 ◆부사장 승진 △김덕헌 송하정 안기완 이성준 최지훈 ◆상무 승진 △고윤덕 김혜성 박영석 신혜란 이경남 이승규 이승훈 정일옥 조형욱 ◆마스터 선임 △김종인 이선희
삼성SDI ◆부사장 승진 △강용해 이경근 정태영 정훈 ◆상무 승진 △김일학 박백성 박찬갑 유희은 정찬윤 지세진 ◆마스터 선임 △김민한
삼성전기 ◆부사장 승진 △곽준호 곽형찬 박철민 이근목 황치원 ◆상무 승진 △강대경 강동헌 박명준 신경아 안재용 이승호 최대철 황동호 ◆마스터 선임 △김포철 조원우
삼성SDS ◆부사장 승진 △문관휘 전략마케팅실 유통/서비스AM팀장 △이제나 전략마케팅실 상품전략팀장 △이지환 전략마케팅실 금융담당 금융컨설팅팀장 △한상원 클라우드서비스사업부 MSP담당 MSP사업팀장 ◆상무 승진 △강남이 클라우드서비스사업부 MSP담당 MSP공통실행팀 클라우드아키텍처그룹장 △김동한 AX센터 AI실행팀 데이터플랫폼실행그룹장 △우형택 전략마케팅실 금융담당 금융AM2팀장 △조경 클라우드서비스사업부 MSP담당 금융IT팀 금융실행그룹장 △조원혁 솔루션사업부 ERP담당 ERP기술팀장 △최진경 물류사업부 해상Pricing팀장
삼성바이오에피스 ◆부사장 승진 △정병인 ◆상무 승진 △이규범 최소영
삼성바이오 ◆부사장 승진 △구영한 캐롤리나 발로예스 ◆상무 승진 △김슬기 김유진 다니엘 버클리 이창욱 전재완
한전원자력연료 ◆본부장급 △기술본부장 이재일 ◆처실장급 △AI 혁신실장 유조환 △준법경영실장 나수현 △경영지원처장 명정만 △인사노무처장 정규홍 △상생조달실장 김철형 △연료생산처장 오명호 △SCM 전략실장 김정호 △기술관리처장 최동수 △노심설계처장 이해찬 △안전해석처장 장재용 △기술연구원장 정재훈 △기술기획실장 우일탁 △품질관리실장 이승환 △원자력환경실장 이진행
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