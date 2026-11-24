한전원자력연료 ◆본부장급 △기술본부장 이재일 ◆처실장급 △AI 혁신실장 유조환 △준법경영실장 나수현 △경영지원처장 명정만 △인사노무처장 정규홍 △상생조달실장 김철형 △연료생산처장 오명호 △SCM 전략실장 김정호 △기술관리처장 최동수 △노심설계처장 이해찬 △안전해석처장 장재용 △기술연구원장 정재훈 △기술기획실장 우일탁 △품질관리실장 이승환 △원자력환경실장 이진행
삼성전자 ◆부사장 승진 △권기덕 김민성 김용훈 박장용 박충신 송상철 안재용 양희철 이상엽 이용훈 이종석 이지훈 이현우 전진규 정성엽 조익현 최병철 최재혁 Mathieu Apotheker(마띠유아포테커) ◆상무 승진 △김봉수 김지훈 김태섭 김태영 김홍규 박대우 방은숙 배일택 부좌영 송준용 송형철 양효순 오승재 오하나 우용하 윤난경 이경훈 이동우 이상원 이윤수 이정우 이철목 임봉근 정민용 정창규 조용선 최선영 최수민 최제민 최주원 최준헌 한재필 허노익 허련 황승훈 ◆Fellow 선임 △김윤선 ◆Master 선임 △이인철 정석영 ◆부사장 승진 △강동우 노승남 박현근 서성기 송윤종 윤석호 이병진 최경수 ◆상무 승진 △강동원 길민선 김성은 김재섭 김효중 문종근 문창성 문혜경 박상수 박승현 박현아 박희철 송주영 이기조 이길성 이동복 이상희 이성주 이응규 이인영 이충선 이현수 임미정 임호철 임흥순 장근호 장종각 장채명 정주연 조태훈 최명환 최정현 최진걸 최하영 하찬효 한상욱 한상호 한정훈 한희구 황이태 ◆Fellow 선임 △박종철 ◆Master 선임 △구길호 김희중 배기호 백상엽 변경은 신동민 오진호 이남현 장동민 정일우
삼성디스플레이 ◆부사장 승진 △김덕헌 송하정 안기완 이성준 최지훈 ◆상무 승진 △고윤덕 김혜성 박영석 신혜란 이경남 이승규 이승훈 정일옥 조형욱 ◆마스터 선임 △김종인 이선희
삼성SDI ◆부사장 승진 △강용해 이경근 정태영 정훈 ◆상무 승진 △김일학 박백성 박찬갑 유희은 정찬윤 지세진 ◆마스터 선임 △김민한
삼성전기 ◆부사장 승진 △곽준호 곽형찬 박철민 이근목 황치원 ◆상무 승진 △강대경 강동헌 박명준 신경아 안재용 이승호 최대철 황동호 ◆마스터 선임 △김포철 조원우
삼성SDS ◆부사장 승진 △문관휘 전략마케팅실 유통/서비스AM팀장 △이제나 전략마케팅실 상품전략팀장 △이지환 전략마케팅실 금융담당 금융컨설팅팀장 △한상원 클라우드서비스사업부 MSP담당 MSP사업팀장 ◆상무 승진 △강남이 클라우드서비스사업부 MSP담당 MSP공통실행팀 클라우드아키텍처그룹장 △김동한 AX센터 AI실행팀 데이터플랫폼실행그룹장 △우형택 전략마케팅실 금융담당 금융AM2팀장 △조경 클라우드서비스사업부 MSP담당 금융IT팀 금융실행그룹장 △조원혁 솔루션사업부 ERP담당 ERP기술팀장 △최진경 물류사업부 해상Pricing팀장
삼성바이오에피스 ◆부사장 승진 △정병인 ◆상무 승진 △이규범 최소영
삼성바이오로직스 ◆부사장 승진 △구영한 캐롤리나 발로예스 ◆상무 승진 △김슬기 김유진 다니엘 버클리 이창욱 전재완
DB손해보험 ◆부사장 승진 △신사업부문 심재철 ◆부문장·실장 승진 △전략사업부문 현열석 △개인사업〃 송민호 ◆상무 승진 △법인2사업본부 이민우 △충청호남〃 박정호 △부산사업〃 김승철 △법인3사업〃 이홍근 △투자기획〃 조석구 ◆담당 임원 승진 △리스크관리본부 민승환 △강남사업〃 유범석 △경인사업〃 김도완 △영업교육〃 류기현 △IT지원〃 윤원기 △보상기획〃 배영석 △전략2사업〃 조준식 △대구사업〃 신광준 △미주사업〃 이태훈 △법인1사업〃 김인기 △전략1사업〃 류영기 △경영관리〃 이정민 △재경〃 정병록 ◆상무 이동 △아시아사업본부 김강욱 △AX혁신〃 안복남 △GA마케팅〃 정광수 △강북사업〃 신수호 △자동차보상〃 신배식 ◆담당 임원 이동 △장기보상본부 한정일
DB생명 ◆상무 승진 △준법감시본부장 강석진 ◆담당 임원 승진 △제휴사업본부장 남용국 ◆담당 임원 이동 △IT본부장 김재명
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