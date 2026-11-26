화면 속 남자는 검은 상의 위에 앞치마를 걸친 채 팔짱을 끼고 서 있다. 삭발 머리와 안경은 그대로인데, 턱선과 볼살이 빠지면서 얼굴이 한결 홀쭉해졌다. 덥수룩하게 자란 수염까지 더해지자 예전 예능 화면에서 보던 120kg 안팎의 거구와 푸근한 인상이 겹쳐지면서도 묘하게 낯선 얼굴이 된다.

작곡가 겸 방송인으로 이름을 알렸던 돈스파이크가 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 흑백 사진 한 장이 시선을 붙잡았다. 마약 혐의로 실형을 살고 나온 뒤 경북 경주시 감포읍에 식당을 차려 장사를 이어가는 중 전한 최근 모습이다. 방송계에서 자취를 감춘 지 수년이 흐른 인물이 동해안 바닷가 마을의 식당 주인으로 다시 얼굴을 비추면서, 그의 달라진 외모와 지금의 행보에 눈길이 쏠린다.

턱선과 볼살이 빠지며 한층 날렵해진 최근 모습. 돈스파이크 SNS

그를 대중에게 각인시킨 건 음악보다 고기였다. 연세대 작곡과 출신으로 김범수, 박정현, 브라운 아이드 소울 등의 곡 작업과 편곡에 참여하며 업계에서 먼저 인정받았고, 2018 평창 동계올림픽 스포츠 프레젠테이션 총괄 음악감독까지 맡았지만 대중적인 전환점은 따로 있었다. 예능 프로그램에서 대형 스테이크를 통째로 굽고 뜯어 먹는 장면이 화제를 모으면서 순식간에 ‘고기 장인’이라는 별명이 붙었고, 이후 서울 이태원에 바비큐·스테이크 전문점 ‘로우 앤 슬로우’를 열며 요식업 사업가로도 영역을 넓혔다.

대형 고기 요리로 대중적 인지도를 넓히던 과거 방송 활동 모습. SBS ‘미운우리새끼’ 방송화면 캡처

하지만 그렇게 쌓아 올린 이름값은 한 번의 사건으로 무너졌다. 2022년 9월 서울 강남구의 한 호텔에서 필로폰 소지 및 투약 혐의로 현행범 체포되면서 모든 활동이 멈춰 섰다. 수사 과정에서 2021년 말부터 2022년 말 사이 9차례에 걸쳐 약 4500만원어치(약 105g) 필로폰을 매수하고 14차례 투약한 혐의 등이 드러나 재판에 넘겨졌다.

재판 결과는 항소심에서 뒤집혔다. 2023년 1월 1심에서는 징역 3년에 집행유예 5년이 선고됐으나 같은 해 6월 항소심 재판부가 원심을 깨고 징역 2년의 실형을 선고한 것이다. 약 3900만원 추징금과 80시간의 약물중독 재활치료 프로그램 이수 명령도 함께 내려졌고, 2023년 9월 대법원이 상고를 기각하면서 형이 확정됐다.

지난해 초 형기를 마치고 출소한 뒤 그는 카메라 앞이 아닌 주방과 매장 쪽으로 발걸음을 돌렸다. 지난 9월 경주시 감포읍에서 ‘바르바코아’를 내세운 식당을 열며 다시 고기 불 앞에 선 것이다. 과거 저지른 과오를 반성하며 지나온 삶을 돌아봤다는 입장과 함께 식당 개업 소식을 알렸고, 주방과 홀에서 함께 일할 직원을 모집하며 본격적인 장사 준비 과정을 전했다.

뼈가 붙은 대형 소고기 바비큐 조리 모습. 돈스파이크 SNS

식당 문이 열리자마자 화제가 된 지점은 음식과 가격이었다. 메뉴의 뼈대가 되는 바르바코아와 1인당 9만9000원이라는 이용 가격을 두고 온라인에서 비싸다는 반응이 이어지자, 돈스파이크는 이달 초 직접 입장을 밝혔다. 고급 코스 요리처럼 차려 내는 파인다이닝이 아니라 코스 구성을 빌린 무한리필 바비큐 형태에 가깝고 오랜 시간 구운 소갈비를 넉넉히 내놓기 위해 해당 금액으로 책정했다는 취지다. 샐러드바 역시 화려한 구성보다는 고기에 곁들일 채소와 빵, 차를 편하게 가져다 먹는 간소한 셀프바 수준이라고 선을 그었다.

가오픈 기간 하루 예약 팀 수를 8팀으로 제한하고 정시 입장을 지키는 운영 방식도 함께 알렸다. 멀리서 찾아오는 손님들이 헛걸음하지 않도록 준비를 맞추겠다는 뜻이었지만 한때 TV 속 화려한 출연자였던 인물이 지방의 작은 식당에서 가격과 운영 방식을 일일이 설명하는 풍경은 이전과 전혀 다른 결을 만든다.

실제 영업 현장의 민낯도 그대로 드러났다. 지난달 행사 부스 준비를 마친 뒤 함께 일하기로 한 아르바이트생이 전날 밤 연락이 끊겨 급하게 인력을 구하는 글을 올리는가 하면 로또 4등 당첨금 5만원 인증 사진을 올리며 소소한 일상을 공유하기도 했다. 큰 무대나 방송 기획 속 연출된 캐릭터가 아니라 재고와 인력 관리, 손님 응대를 손수 챙기는 자영업자의 하루가 화면 너머로 전해진 셈이다.

여기에 최근 공개된 야윈 흑백 사진이 더해지면서 관심이 한 번 더 증폭됐다. 이전보다 날렵해진 얼굴선과 수염, 앞치마 차림이 겹쳐지며 ‘출소 후 몰라보게 달라진 모습’이라는 반응이 이어졌다. 방송 복귀와는 거리를 둔 채 식당 운영에 매달리는 근황이 알려질 때마다 대중의 시선은 반성과 자숙의 무게가 실제 현장 운영에서 어떻게 이어질지에 머물고 있다.

화려한 무대 대신 현장에서 매장을 꾸려 가는 자영업자의 시간. 돈스파이크 SNS

방송가에서 시작해 사건과 수감, 그리고 경주 감포의 식당까지 이어진 길은 순탄치 않았다. 고기를 굽던 사람에서 식당 가격을 해명하고 수척해진 얼굴로 근황을 전하는 주인이 된 돈스파이크. 그가 차린 바르바코아 매장이 한때의 화제성을 넘어 자리 잡을 수 있을지, 냉정한 기류 속에서 이어가는 일상이 어떤 결과로 남을지 지켜보는 이들이 적지 않다.

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