기후변화로 사라져가는 한라산 구상나무의 유전정보를 담은 유전체 지도가 세계 최초로 완성됐다.



제주도 세계유산본부는 서울대학교 강규석(사진) 교수 연구팀과 공동으로 한라산 구상나무의 유전체 지도를 완성했다고 24일 밝혔다.



유전체 지도는 생물이 가진 모든 유전정보를 담은 일종의 ‘생명 설계도’다.



소나무과 전나무속 식물 가운데 유전체 지도를 염색체 단위까지 정밀하게 완성한 것은 이번이 처음이다.



구상나무는 한라산과 지리산, 덕유산 등 해발 1000m 이상 높은 산에서 자라는 우리나라 고유종이다.



1920년 영국 식물학자 어니스트 윌슨이 학계에 소개했으며, 아름다운 모양 덕분에 크리스마스트리로 널리 쓰이고 있다.



그러나 기온 상승과 잦은 가뭄, 겨울철 적설량 감소 등으로 자생지가 빠르게 줄면서 세계자연보전연맹(IUCN)의 멸종위기종으로 지정됐다.



한라산 구상나무 숲 면적은 1918년 1168.4㏊에서 2021년 606㏊로 100여년 사이 48.1% 감소했다.



연구팀은 분야별 전문가 검토를 거쳐 처음 학계에 보고될 당시의 특징을 가장 잘 간직한 나무를 ‘한라산 구상나무 대표목’으로 선정하고 잎과 줄기, 뿌리를 채취해 분석했다.



연구팀은 최신 분석기술을 활용해 구상나무에 약 4만8000개의 단백질 생성에 관여하는 유전자가 있다는 사실을 확인했다.

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