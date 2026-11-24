경찰 서열 2위인 치안정감 자리에 김병기 경찰청 경비국장과 송영호 경찰청 치안정보국장이 내정됐다. 김종철 신임 경찰청장 취임 이후 고위직 공백이 채워지게 됐다.

김병기(왼쪽), 송영호.

경찰청은 24일 김 국장과 송 국장을 치안정감 승진 내정했다고 밝혔다. 치안정감은 청장 계급인 치안총감 아래 계급으로 경찰청 차장, 국가수사본부장, 서울·부산·경기남부·인천청장, 경찰대학장 등 7개 보직이 있다. 경찰은 조만간 보직인사를 통해 고위직 공백을 메울 예정이다.



김 국장은 전북 부안 출신으로 동국대 경찰행정학과 졸업 후 간부후보생 43기로 경찰에 입직했다. 서울청과 경찰청에서 경비 보직을 거친 경비통이라는 평가를 받는다. 송 국장은 충북 청주 출신으로 경찰대 10기다. 경찰 내 정보통으로 2024년 12월 비상계엄 사태 이후 꾸려진 비상계엄 특별수사팀을 총괄했다. 경찰청은 이날 4명의 치안감 승진 내정자도 발표했다. 강상길 경찰청 치안상황관리관, 김종민 경찰청 행정안전부 경찰협력관, 박우현 경찰수사연구원장, 함영욱 경기남부청 광역수사단장이 치안감에 내정됐다.

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