연말연시 집중 기부 캠페인을 진행하는 사랑의열매 사회복지공동모금회의 ‘사랑의 온도탑’이 서울 광화문광장에 설치된다.



모금회는 24일 기자간담회를 열고 다음 달 1일부터 내년 1월31일까지 62일간 모금 캠페인 ‘희망2027 나눔캠페인’이 진행한다고 밝혔다. 올해 모금 목표액은 4650억원이다. 전년보다 150억원(3.3%) 늘어났다. 광화문광장 등 전국 17개 시·도에 세워지는 ‘사랑의 온도탑’은 목표액 1%가 모일 때마다 나눔 온도가 1도씩 올라간다. 온도탑 하단에는 유명 일러스트레이터 최고심과 협업한 인형 키링을 7000원 기부 시 보상받을 수 있는 ‘리워드형 기부존’이 설치된다. 1000원을 기부하면 포토카드를 받을 수 있다. 기부존 맞은편에는 ‘브랜드 전시존’이 설치돼 사랑의열매 캐릭터 ‘열매둥이’와 역대 사랑의온도탑 모형 등을 볼 수 있다.



온라인 모금도 강화한다. 카카오 같이가치와 네이버 해피빈에도 사랑의열매 모금함이 설치된다. 나눔 캠페인 성금은 취약계층 난방비, 식료품비 등을 지원하는 ‘기초생계 지원’에 48.1%를 배분할 계획이다. 물가 상승과 생계비 부담을 반영해 지난해 40.8%보다 비중을 늘렸다. 집중호우·산불·폭염 등 재난재해·기후위기 대응 분야 지원 비중도 전체 모금액의 4.4%로 늘었다.

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