교육부가 스마트 기기를 활용한 부정행위 근절을 위해 중·고교 내신 시험에도 수능에 준하는 강화된 감독 기준을 적용한다. 앞으로는 내신시험에서 스마트기기 부정행위가 적발되면 당일 치른 모든 과목을 0점 처리하고, 부정행위자가 고등학생일 경우 최대 퇴학 처분까지 내릴 수 있게 된다.



교육부는 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 ‘내신·대학별고사 공정성 확보 방안’을 보고했다. 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트 기기와 인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 가능하다는 논란이 인 데 대한 후속 조치다. 앞으로는 스마트 기기 부정행위자에 기존보다 엄격한 징계 기준이 적용된다.

23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 AI글라스 악용 방지 및 공정한 산업 생태계 조성을 위한 국회 토론회에 AI글라스와 2027년도 수능 문제지가 놓여져 있다. 뉴스1

학생이 학교 시험장에서 스마트기기를 소지 또는 사용하다 적발될 경우 당일 모든 과목의 성적을 0점 처리하기로 했다. 또 고등학생은 최대 ‘퇴학’, 중학생은 ‘출석 정지’ 처분이 가능하도록 교육당국이 각 학교에 권고 지침을 내릴 예정이다. 기존에는 적발된 과목의 시험만 0점 처리하고 징계는 학교 자율에 맡겨왔는데 이를 강화한 것이다.



교육부는 ‘수능 부정행위 대응팀(TF)’도 가동했다. 대응팀은 지난 19일 치러진 수능과 관련해 ‘부정행위 신고센터’ 등에 접수된 각종 제보·신고 내용을 파악하고 사실관계를 조사하게 된다. 수능 운영 전반과 관련된 민원을 처리하고, 수능 감독관 보호 및 지원 업무도 수행할 예정이다.



국가자격시험 감독도 대폭 강화된다. 감독관 보디캠(부착식 카메라)을 도입하고, 부정행위 처벌 수위도 올린다.



앞으로 수험생들은 국가자격시험을 치를 때 부직포 가리개를 착용해야 한다. 초소형 카메라 촬영을 차단하기 위해서다. 블루투스 신호를 감지하는 스마트앱도 활용해 시험 중 첨단기기 사용 여부를 실시간으로 적발한다. 임차시험장에는 이동형 폐쇄회로(CC)TV와 감독관 보디캠을 도입한다. 고용노동부와 한국산업인력공단은 이날 이 같은 내용의 ‘국가자격시험 전 과정 대응체계 강화 방안’을 보고했다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 시험 부정행위를 ‘중대 범죄’라고 규정한 뒤 부정행위 근절에 행정력을 총동원할 것을 지시했다.



이 대통령은 “사익을 위해 타인에게 심대한 피해를 끼치며 사회적 신뢰의 근간을 흔든다는 점에서 주가조작 범죄와 본질이 전혀 다르지 않다”며 “이러한 불법과 반칙을 방관하면 그 사회가 온전히 유지될 수 없다”고 지적했다. 그러면서 “국가시험 전반에 대한 범정부 합동 조사를 바탕으로 숨어 있던 부정행위를 밝혀내고 철저하게 책임을 물어야 한다”고 주문했다. 또 “시험지 불법 촬영, 외부 유출을 원천 차단하고 유출 시에는 이를 끝까지 추적할 수 있게 하는 법 제도와 기술의 정비도 최대한 속도를 높여야 한다”고 강조했다.

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