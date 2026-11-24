고위공직자범죄수사처(공수처)가 무소속 한동훈 의원의 이른바 ‘딸 허위 스펙 수사 무마’ 의혹 고발 사건을 수사팀에 배당하고 사건 검토에 착수했다.

공수처 관계자는 24일 정례 브리핑에서 경찰로부터 이첩된 한 의원의 직권남용 권리행사방해 혐의 고발 사건을 수사4부에 배당했다고 밝혔다.

무소속 한동훈 의원이 발언을 하고 있다. 뉴시스

앞서 시민단체 민생경제연구소와 서울의소리 등은 지난달 한 의원의 딸 허위 스펙 의혹과 수사 무마 관여 의혹 등을 수사해달라며 경찰과 중대범죄수사청(중수청)에 고발장을 냈다.

이들 단체는 한 의원 딸이 고등학생 시절 기업에서 노트북 50여대를 후원받아 복지관에 기부한 활동을 대학 진학에 활용했다며 제3자 뇌물 혐의가 의심된다고 주장했다. 한 의원의 딸은 현재 미국 매사추세츠공과대학(MIT)에 재학 중이다.

앞서 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 2023년 12월 해당 의혹에 대해 불송치 결정했다.

그러나 현 여권은 당시 법무부 장관이던 한 의원이 경찰의 국제 형사사법공조를 저지하는 등 수사에 영향력을 행사한 게 아니냐는 의혹을 제기했다.

고발장을 접수한 서울경찰청은 한 의원이 성명불상의 검사들과 공모해 경찰의 국제 형사사법공조 요청을 반려했다는 의혹이 공수처법상 필요적 이첩 대상인 ‘검사의 고위공직자범죄’에 해당한다고 판단, 사건을 공수처에 이첩했다.

중수청에 고발장이 접수된 한 의원 딸의 노트북 기부 관련 고발 건도 같은 이유로 서울지방중수청에서 공수처로 이첩된 상태다.

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