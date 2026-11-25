수출 1조달러 시대를 열고 대미 무역흑자도 1000억달러를 넘어섰지만 통상당국의 고민은 더욱 깊어지고 있다. 우리 경제의 경쟁력을 보여주는 성과이지만, 무역 불균형 해소를 앞세운 미국의 추가 통상압박으로 이어질 수 있기 때문이다. 전문가들은 수출시장을 다변화하는 동시에 교역 상대국과의 상호 이익을 확대하는 통상전략이 필요하다고 강조한다.

부산 남구 신선대 부두 입구에 컨테이너 차량들이 드나들면서 괘적이 남아 있는 모습. 뉴시스

24일 산업통상부와 관세청 등에 따르면 올해 대미 무역흑자는 10월 기준 사상 처음 1000억달러를 넘어섰다. 정부는 환호하기보다 표정관리를 하는 모습이다. 미국 정부가 무역적자 축소를 통상정책의 핵심 목표로 내세우고 있는 것을 의식해서다. 산업부 관계자도 “무역흑자가 통상압박으로 다가올 수 있다”고 언급한 바 있다.



전문가들은 3500억달러 규모 대미투자의 적극적 관리 등을 통한 통상 전략으로 대미 무역 불균형을 관리할 필요가 있다고 조언했다. 서진교 GSnJ인스티튜트 원장은 통화에서 “대미 흑자는 에너지 수입 확대나 현지 투자와 연계해 관리해야 한다”며 “상품 수출도 있지만 투자를 통한 수익을 얻을 수 있다면 이는 경상수지 관리 차원에서도 유리하다. 중소기업의 미국 진출에도 도움을 준다”고 말했다.

미국의 압박으로 현지 직접 투자를 확대할 때 업종 성격을 감안해 신중한 접근이 필요하다는 의견도 있다. 김혁중 대외경제정책연구원(KIEP) 연구위원은 “미국이 최근에 관세 인상을 거론하면서 투자를 요구하고 있는데 한 번 잘못 나가면 오히려 미국 내 생산 기반이 갖춰지기 때문에 관세를 더 쉽게 매길 수 있다”고 지적했다. 미국이 자국 내 반도체 수요를 자체 생산으로 충당할수록 수입 반도체에 대한 관세 부과가 쉬워질 수 있다는 설명이다. 김 연구위원은 “최첨단 반도체는 국내에서 생산하고 그보다 낮은 단계의 제품만 제한적으로 미국에서 생산하는 방안을 고려해야 한다”며 “웬만하면 미국이 자국 내 수요를 너무 많이 충당할 수 없게끔 기술 수준과 현지 생산 규모를 모두 관리할 필요가 있다”고 했다.

특정 국가에 대한 수출 의존도를 낮추기 위해 신흥시장 개척에도 속도를 내는 것도 중요하다. 서 원장은 “대미 관세와 투자 이행 문제를 관리하면서 아세안(ASEAN)·인도·중동 등으로 시장을 넓히고, 메가 자유무역협정(FTA)에 참여해 수출기업이 예측할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 말했다.



신흥시장 개척 과정에서는 호혜적 경제협력에 무게를 둬야 한다는 제언도 나왔다. 안창용 인하대 교수(국제통상학)는 “인도와 브라질, 멕시코 등 신흥시장과 통상협정을 확대하고 인프라 개발 등 다양한 협력 프로젝트를 추진할 수 있다”며 “단순히 한국 제품을 판매하는 시장으로 접근하기보다 해당 국가의 산업과 경제가 함께 성장할 수 있는 협력 관계를 구축해야 한다”고 강조했다.



해외 진출 확대가 국내 제조업 기반 약화로 이어지지 않도록 정부의 지원도 병행돼야 한다. 허준영 서강대 교수(경제학)는 “고용 창출 효과가 큰 산업에 정부가 인센티브를 제공해 기업들이 국내에서 사업을 지속할 수 있도록 해야 한다”며 “이미 해외로 나간 기업을 불러들이기보다 해외 이전을 고려하거나 국내에서 사업을 지속하는 데 어려움을 겪는 기업들을 붙잡아두는 것이 중요하다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지