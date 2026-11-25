세계 경제는 제2차 세계대전 이후 국가 간 무역장벽을 낮추고 자유로운 상품 교역을 확대하는 방향으로 발전해왔다. 그러나 자유무역 질서를 주도했던 미국과 유럽연합(EU)마저 갈수록 빗장을 걸어 잠그며 자국 산업 보호에 나선 데는 ‘세계의 공장’에서 ‘기술 강국’으로 거듭난 중국의 부상이 있다.

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한국은 제조업 강자이지만 대기업(기업), 반도체(품목), 미·중(수출시장) ‘쏠림 현상’은 성장 기반을 한순간에 흔들 수 있는 구조적 취약점으로 꼽힌다. 철강·석유화학 등 전통 제조업에 이어 전기차·배터리 등 첨단산업에서도 중국에 밀리는 상황이다. 특히 수출 1조달러 신화의 주역인 반도체마저 추격당하거나 호황이 끝날 경우 한국 경제가 받을 충격은 상당할 것으로 전망된다. 세계무역기구(WTO)와 유엔 무역통계(UN Comtrade) 자료에 따르면, 지금과 같은 반도체 호황기가 아닌 2024년과 2025년 우리나라의 총수출액은 각각 6836억달러와 7093억달러였다. 이미 1조달러를 넘긴 올해도 반도체를 제외하면 얘기가 달라진다. 1∼7월 한국의 비반도체 수출액은 4136억달러로 멕시코(4688억달러), 이탈리아(4658억달러), 일본(4288억달러)에 이어 세계 8위다. 같은 기간 반도체를 포함한 전체 수출 순위보다 세 계단 낮다.



이 때문에 전문가들은 반도체 호황과 서방의 중국 견제로 시간적·재정적 여력을 확보한 지금이 산업구조를 고도화할 적기라고 강조한다. 기존 주력산업의 고부가가치화와 신산업 육성에 선제적으로 나서고, 정부의 산업 지원 확대와 규제 완화, 경직된 노사관계 개선에도 속도를 내야 한다는 것이다.

◆中 기술 굴기… 산업 고도화 ‘골든타임



24일 세계일보 취재를 종합하면, 국내 기업이나 전문가 대부분 한국 경제의 가장 큰 위협 요인으로 중국을 꼽는 데 이론의 여지가 없다. 저렴한 인건비와 풍부한 자원, 정부의 막대한 보조금을 무기로 가격 경쟁력을 확보한 중국이 이제는 혁신 산업에서도 우위를 점하며 “중국이 한번 손대기 시작하면 그 산업 자체가 망가진다”는 탄식까지 나오는 지경이다. 한때 일본에 대한 의존도가 높았던 소재·부품 분야에서도 이제는 중국이 한국 산업의 공급망을 좌우하고 있다.



안창용 인하대 국제통상학과 교수는 “중국 정부가 지난 10∼20년간 막대한 보조금을 지급하고 적자를 감수하면서 산업에 투자한 결과 중국 내부에 거대한 제조업·혁신 생태계가 형성됐다”며 “이제는 기술력만으로 중국의 가격 경쟁력을 극복할 수 있다고 단정하기 어려운 상황”이라고 진단했다. 서진교 GSnJ 인스티튜트 원장은 “과학기술정보통신부의 기술수준평가에 따르면 50개 국가전략기술 중 한국이 중국에 앞선 기술은 2022년 17개에서 2024년 6개로 줄었다”고 했다.

전문가들은 한국이 현재 경쟁 우위를 점하고 있는 분야와 미래 산업에 선제적으로 투자해야 한다고 입을 모았다. 김혁중 대외경제정책연구원(KIEP) 연구위원은 1980년대 미국과 일본의 반도체 경쟁을 사례로 들며 “당시 미국 국방부는 미국 기업들이 일본 기업에 밀린 원인으로 선행 기술 투자 부족을 지목했다”고 전했다. 인공지능(AI) 시대 수혜가 예상되는 전력·에너지와 바이오·헬스케어, 방위산업 등 차세대 유망 산업에 보다 과감하게 자원을 배분해야 한다는 것이다.



그나마 한국에 유리한 여건은 반도체 호황으로 기업의 투자 여력이 커진 데다 미국을 중심으로 한 서방의 중국 견제로 기술 격차를 확대할 기회가 생겼다는 점이다. 이승훈 연세대 경제학부 교수는 “한국 반도체 산업이 지금까지 잘 성장해온 데는 미국의 견제로 중국의 반도체 굴기가 꺾인 영향이 크다”며 “이러한 상황이 언제까지 지속될지 알 수 없는 만큼 그 기간에 우리가 더 성장해야 한다”고 강조했다. 서 원장은 “반도체 수출의 약 89%가 메모리인데 호황으로 번 돈이 시스템반도체와 첨단 패키징, 소재·부품·장비로 흘러가야 경기 사이클을 덜 탄다”며 “반도체 호황기에 번 것을 어디에 쓰느냐가 향후 10년을 좌우할 것”이라고 내다봤다.



김 연구위원은 “SK하이닉스와 미국 AMD가 협력해 고대역폭메모리(HBM)라는 새로운 제품을 만들어냈듯 기술 선진국과의 공동 연구개발을 통해 새로운 시장을 열어나가야 한다”고 말했다.



◆성장 가로막는 제도적 취약점



정부의 산업 지원 체계를 전면적으로 손질해야 한다는 목소리도 높았다. 글로벌 산업 경쟁이 기업 간 경쟁을 넘어 국가 간 산업정책 경쟁으로 치닫고 있지만 한국은 세제 지원부터 노동시장 개혁, 신기술 관련 규제 개선에 이르기까지 어느 하나 속도를 내지 못하고 있다는 것이다.



김 연구위원은 “한국의 산업 지원은 주요 선진국과 비교하기 어려울 정도로 취약한 수준”이라며 “미국은 환급형 세액공제를 통해 기업이 적자를 내더라도 사실상 보조금에 준하는 혜택을 주지만 한국은 반도체 공장 건설비조차 세액공제 대상에 포함하지 않는다”고 꼬집었다. 서 원장은 “정작 지원이 절실한 곳은 배터리나 석유화학처럼 산업 전환기에 적자를 감수하며 투자해야 하는 기업들인데 (세액공제 지원으로는) 낼 세금이 없으면 혜택도 못 받는다”고 지적했다.



산업 경쟁력을 제약하는 노동시장과 규제 체계 개혁도 시급한 과제로 꼽힌다. 안 교수는 “주 52시간 근로제 등 노동 규제와 임금체계 개편은 정치적으로 민감하고 사회적 합의가 쉽지 않은 사안이지만 산업 경쟁력 차원에서 반드시 고민해야 할 문제”라고 했다. 서 원장도 “자율주행 기술의 경쟁력을 높이려면 다양한 도로 환경에서 주행 데이터를 축적해야 하는데 우리는 시범지역에서조차 건별로 허가를 받도록 한다”며 “사전 허가 중심의 규제를 사후 책임 방식으로 바꿔야 한다”고 말했다.



한국이 오랜 기간 축적해온 제조업 역량은 AI 시대에 새로운 경쟁 우위의 원천이 될 수 있는 만큼 기업들이 AI를 산업 현장에 적극 활용할 수 있도록 정부가 제도적 장벽을 낮춰야 한다는 것이다. 조철 고려대 미래성장연구원 특임교수는 “AI 기술 자체는 중국에 뒤지더라도 이를 제조업에 접목하는 데선 우리가 우위를 점할 수 있다”며 “생산 현장뿐 아니라 제품 개발과 연구개발(R&D) 등 기업 활동 전반에 AI를 활용해 비용을 줄이고 국내 생산의 효율성을 높여야 한다”고 강조했다.



서 원장은 “1조달러는 도착점이 아니라 시험대”라며 “반도체가 벌어준 시간을 어떻게 활용하느냐에 따라 1조달러는 일회성 기록에 그칠 수도, 새로운 도약의 출발점이 될 수도 있다”고 했다.

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