최근 은행권을 비롯한 금융업계 최대 화두는 생산적 금융이다. 이를 반영하듯 24일 열린 2026 세계금융포럼에는 4대 금융지주의 수장들이 직접 발걸음을 해 눈길을 끌었다. K-경제 대전환에 대한 관심이 포럼 참여로 이어져 대한민국을 대표하는 정·관계 및 금융권 관계자들이 한자리에서 생산적 금융 발전을 위한 미래 청사진을 조망하는 의미 있는 시간이었다는 평가가 나왔다.

김용기 생산과포용금융연구회 대표가 ‘생산적 금융의 방향과 과제’를 주제로 기조강연을 하고 있다. 유희태 기자

이날 2026 세계금융포럼에는 이재근 KB금융지주 회장, 진옥동 신한금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, 임종룡 우리금융지주 회장이 참석했다. NH농협지주에서는 임도곤 부사장이 참여해 최근 국내에서 막 태동하기 시작한 생산적 금융을 세계 각국에서는 어떻게 진행하고 있는지에 귀 기울였다. 국가 전략산업 발전의 큰 축을 담당하고 있는 국책은행에서도 관심이 이어져 장민영 IBK기업은행장과 박상진 한국산업은행 회장이 자리했다.



정부 측에서는 박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원, 정규일 한국거래소 경영지원본부 부이사장이 참석했다. 김철주 생명보험협회 회장과 이병래 손해보험협회 회장, 이동철 여신금융협회 회장도 생산적 금융을 위한 각 업계의 역할에 대한 고민을 나눴다.



국내 금융지주사들은 생산적 금융 확대를 위해 프로젝트를 진행하는 등 적극 나서고 있다. 이재근 회장은 전날 취임사를 통해 앞으로 KB금융의 주요 경영 과제로 생산적 금융과 포용금융을 제시했고, 진 회장은 생산적 금융 추진위원회를 직접 이끌며 지난해에는 2030년까지 5년간 총 98조원의 생산적금융(포용금융 포함 110조원)을 공급하는 내용의 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’를 공개했다. 함 회장은 “진정한 의미의 생산적 금융은 미래첨단산업 육성에 머물지 않고 뿌리산업을 아우르는 포용금융이 결합될 때 완성된다”고 강조했다. NH농협금융도 최근 4차 생산적 금융을 위해 ‘NH금융 민간벤처모펀드(가칭)’ 조성을 추진할 계획을 밝혔다.



기업은행·한국산업은행·한국수출입은행 3대 국책은행은 생산적 금융을 위해 총 7000억원 규모로 중소·중견기업을 위한 ‘글로벌 스케일업 협력펀드’ 구축작업을 조성하는 데 속도를 내고 있다.



은행뿐 아니라 증권·보험·카드업계에서도 생산적 금융을 위해 노력하고 있다. 보험업계는 데이터센터 등 미래산업 인프라 투자와 생산적 금융 관련 KPI 운영 등을 추진하고 있고, 증권업계는 메자닌 투자와 모험자본 공급을 위한 심사·리스크 관리 체계를 정비하고 있다. 생명보험업계는 지난 9월까지 첨단산업·사회기반시설 등 생산적 금융 분야에 6조2000억원을 공급하기도 했다.



이날 포럼에서는 생산적 금융에 대한 국내 금융권 관계자들의 뜨거운 열기를 느낄 수 있었다. 이날 4시간 동안 진행된 포럼을 경청한 한 금융권 관계자는 “그동안 생산적 금융이라고 하면 막연히 부동산에서 기업으로 돈을 옮겨야 한다는 방향성만 떠올렸었는데, 포럼을 통해 생산적 금융을 단순한 구호가 아니라 냉정한 검증의 관점에서 돌아볼 수 있어 뜻깊었다”고 했다. 또 다른 관계자는 “많은 금융사들이 ‘생산적 금융’의 성과를 설명할 때 ‘얼마나 많은 자금이 공급됐는지’ 규모, 양적 지표에만 집중하기 쉬운데 그보다는 신규 투자나 생산성, 고용 같은 실물 성과로 이어졌는지가 진짜 성적표가 돼야 한다는 말씀에 공감했다”고 말했다.



생산적 금융에 대한 관심은 금융권을 넘어 일반인 투자자들에게도 확대되고 있다. 생산적 금융을 위한 정부 주도 대표 상품인 국민참여성장펀드의 1차 펀드는 지난 5월 출시돼 완판(6000억원 판매)됐고, 2차 펀드는 9월∼10월 자금을 모집해 총 5198억원이 판매됐다.

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