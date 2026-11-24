한국 경제가 한 단계 더 도약하려면 국가 전략 산업을 육성해야 하고 이를 위해서는 역량 있는 기업에 자금이 충분히 공급돼야 한다. 문제는 이들 기업에 필요한 자금공급이 충분히 이루어지지 않고 있다는 점이다. 국내 벤처투자 규모는 세계 5위권에 달하지만 기업의 본격적인 성장을 지원하는 ‘스케일업(scale-up)’ 투자는 글로벌 시장의 2.2% 수준에 그치고 있다.

“모험자본 선순환 구축” 24일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 참석자들이 ‘국가 전략산업 육성과 마중물’ 관련 토론을 지켜보고 있다. 토론에는 김석기 한국금융연구원 선임연구위원(왼쪽부터)과 박기호 LB인베스트먼트 대표, 이관영 중앙대 교수, 김봉섭 한국성장금융투자운용 산업금융실장, 송홍선 자본시장연구원 선임연구위원이 참여했다. 유희태 기자

24일 세계일보 주최로 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 전문가들은 생산적 금융의 실효성을 높이기 위해 공공과 민간이 협력해 대규모 스케일업 펀드를 조성하고 정책자금의 위험 부담을 확대해야 한다고 강조했다. 아울러 기업공개(IPO)에 편중된 투자금 회수 구조에서 벗어나 인수·합병(M&A)과 중간 회수시장인 세컨더리 시장(Secondary Market)을 활성화해 ‘투자→성장→회수→재투자’로 이어지는 모험자본의 선순환 생태계를 구축해야 한다고 제언했다.



이날 ‘모험자본 스케일업과 회수 생태계 선순환을 위한 건의’를 주제로 한 두 번째 세션에서 발표를 맡은 박기호 LB인베스트먼트 대표는 “지난 40년간 우리나라 모험자본은 성공적인 성장을 이뤄 왔고, 올해 상반기 기준 벤처투자 규모는 전 세계 5위권에 달한다”며 “공익성과 수익성을 모두 충족하며 국가 경제에 기여해 왔다”고 평가했다.



중소벤처기업부에 따르면 올해 상반기 국내 신규 벤처투자 규모는 8조9000억원, 벤처펀드 결성 규모는 8조4366억원에 달했다. 다만 기업의 본격적인 성장을 지원하는 스케일업 투자 규모는 글로벌 시장의 2.2% 수준에 그친다는 게 박 대표의 설명이다.



박 대표는 “국내에는 스케일업 투자를 할 만큼 규모가 큰 펀드가 많지 않고 후기 단계로 갈수록 투자 위험을 흡수할 주체도 부족하다”며 “후기 단계 투자시장이 비어 있다 보니 해외 자본이 투자를 결정하고 주도권을 가져가는 상황”이라고 지적했다.

특히 미국 AI기업 오픈AI와 앤트로픽 등 글로벌 혁신기업들이 대규모 자금을 조달하는 ‘메가 라운드(Round)’를 통해 성장하고 있는 만큼 국내에서도 이에 대응할 수 있는 투자 환경을 조성해야 한다고 강조했다. 엔비디아와 구글, 메타 등 글로벌 빅테크 기업들이 적극적인 투자와 M&A를 통해 혁신기업을 육성하는 생태계를 구축한 것과 달리 국내에서는 이 같은 구조가 제대로 작동하지 않고 있다는 것이다. 라운드는 기업이 외부 투자자로부터 자금을 조달하는 단계 또는 투자유치 회차를 의미한다.



실제 미국 AI 반도체 스타트업인 그록(groq)은 스케일업 투자로 1조425억원의 자금을 확보했지만, 한국 AI 반도체 스타트업 퓨리오샤AI의 자금 공급 규모는 8200억원 수준이다. 그 밖에 앤트로픽(650억달러·87조원) △오픈AI(300억달러·40조원) △피규어AI(17억5000만달러·2조3000억원) △스킬드AI(14억달러·1조9000억원) △피지컬 인텔리전스(10억달러·1조3000억원) 등과 비교해도 규모가 작다.



박 대표는 “올해 국내에서도 1000억원 이상의 투자 사례가 3건 나왔지만 글로벌 시장에서는 흔한 일”이라며 “같은 업종 미국 1개사의 단일 라운드가 1조원이 넘는데 국내 최대는 8200억원에 불과하다”고 지적했다.



박 대표는 투자자금 규모를 늘리되 △AI 반도체 △산업 AI·로봇 △첨단 소재·부품·장비와 바이오 등 집중적으로 육성해야 할 분야로 꼽았다. 다만 국가가 전략산업을 미리 설정하기보다는 혁신기업의 창업과 성장이 새로운 산업을 만들어내는 방향으로 정책을 설계해야 한다고 강조했다.



IPO에 편중된 투자금 회수 구조도 개선 과제로 지목했다. 국내 벤처기업이 상장하기까지 평균 14년6개월이 소요되는 만큼 M&A와 세컨더리 시장을 활성화해 투자금 회수와 재투자가 원활하게 이뤄질 수 있도록 해야 한다는 것이다. 세컨더리 시장은 2차 시장으로 기존에 발행된 주식, 채권, 선물 등 금융상품을 매매할 수 있는 시장이다.

박 대표는 “기업이 상장 이후 어떤 평가를 받느냐는 비상장기업 시절 얼마나 충분한 투자를 받았느냐에 따라 차이가 벌어진다”며 “상장 이전에 기업이 충분히 성장할 수 있는 투자 환경을 조성해야 한다”고 말했다.



이를 위해 국민성장펀드 등 정책자금이 투자 손실 위험을 일부 흡수하는 촉매 역할을 하고, 연기금과 공제회 등 장기 투자자금의 벤처시장 유입을 유도해야 한다고 제언했다. 내년에는 회수 인프라를 확대하고 2028년에는 스케일업 투자자본 규모를 확보해 2030년까지 전략산업의 자생적 구조를 강화하는 단계적 로드맵도 제시했다.



이날 토론에 참석한 송홍선 자본시장연구원 선임연구위원은 “1조원 규모의 스케일업 펀드나 민간과 공공이 함께 투자하는 것에 대한 관심이 지금보다 더 커져야 한다”며 “정부 후순위가 15~20%는 들어가야 한다고 보는데 지금은 리스크 기준으로 3% 정도 들어가 있는 만큼 민간자본을 유인하는 데 정부의 마중물이 조금 부족하다고 생각한다”고 말했다.



김봉섭 한국성장금융투자운용 산업금융실장은 “공공의 리스크 부담은 정책자금이 꽤 오래 역할을 맡아 왔고 2015년 전부터 후순위(손실부담을 먼저 부담하는 구조)를 제공해 왔다”며 “정책자금이 후순위를 제공하고는 있지만 건강한 벤처시장으로 가지 않는다는 약간의 회의감도 있다”고 말했다. 이어 “그럼에도 후순위는 제공돼야 하고 다만 후순위도 수익을 좀 더 향유할 수 있는 기회를 제공해 준다면 정책자금도 활발해질 것 같다”고 덧붙였다.



송 선임연구위원은 “회수시장도 대규모 세컨더리 펀드를 조성해서 수익률을 높이고 분산투자 등이 작동하는 시장 환경을 조성해야 한다”며 “대기업이 연속 투자하는 M&A 활성화도 이루어진다면 회수 생태계가 살아날 것”이라고 강조했다.

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