지난 8월 충남 천안의 한 교회에서 쇠사슬에 묶였다가 숨진 11세 아이에 대해 천안시는 4년여 전 방임 신고를 조사해 아동학대로 판단했다. 같은 시기 서북구청도 친모가 아이를 키우지 않으면서 양육비를 받는다는 신고를 받고 세 차례 조사했다. 그러나 구청은 양육비 수급에 문제가 없다고 판단했고, 조사서에는 아이의 안전을 살피거나 시청 학대 담당 부서와 협의한 기록이 없었다.

11세 아동을 학대해 숨지게 한 혐의(아동학대치사)를 받고 있는 천안의 한 교회 목사 A 씨(62·여)가 천안동남경찰서 유치장에서 검찰로 송치되고 있다. 뉴스1

24일 민주당 권칠승 의원실이 확보한 자료에 따르면 천안시는 2021년 12월1일 아이의 방임 신고를 조사해 아동학대로 판단하고 아동보호전문기관에 사례 관리를 요청했다. 서북구청에도 같은 달 양육비 관련 신고가 접수됐다. 구청은 이듬해 2월까지 세 차례 조사해 친모가 아닌 목사가 아이를 키우는 사실을 확인했다.



구청은 양육비가 실제 양육자에게 전달됐는지 따졌다. 친모는 목사에게 양육비를 보냈다며 계좌이체 내역을 냈고, 앞서 현금으로 건넸다는 돈은 확인서를 제출했다. 구청은 관계자들의 진술이 일치한다며 현금 전달도 인정했다. 친모가 아이를 만나왔고 양육비가 아이에게 쓰였다는 이유로 부정수급으로 보기 어렵다고 판단했다. 천안시도 2022년 3월 같은 취지의 공문을 보냈다.



구청이 조사하던 시기는 아이에 대한 폭행이 시작된 때와 겹친다. 검찰 공소장에 따르면 2016년 초 친모가 교회를 떠난 뒤 목사가 주로 아이를 키웠고, 목사 등이 아이를 때리기 시작한 것은 2021년 12월쯤이다. 다만 구청이 당시 학대 사실을 알았는지는 확인되지 않았다. 목사 등은 지난 8월3일 밤부터 5일 오전까지 지적장애가 있던 아이를 약 38시간 침대에 묶어뒀다. 아이는 고열로 병원에 옮겨졌다가 이튿날 숨졌고, 검찰은 목사와 외조모를 아동학대치사 등 혐의로 기소했다. 권 의원은 “서북구청도 친모의 양육비 수급이 적정하다고 결론짓기 전에 아이의 실제 양육환경을 더 면밀히 살폈어야 한다”고 지적했다.

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