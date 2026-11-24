“형만 한 아우가 있었네.”

미국 메이저리그사커(MLS)에서 성사된 ‘코리안 더비’에서 ‘동생’ 정상빈(세인트루이스 시티)이 ‘형’ 손흥민(LAFC·사진)에게 완승을 거뒀다.



정상빈은 24일(이하 한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 LAFC와의 2026 MLS 플레이오프(PO) 1라운드(3전2승제) 1차전에서 선발 출장해 1골 1도움을 올리는 맹활약으로 세인트루이스 시티의 3-2 승리를 이끌었다.

쐐기골 폭발! 미국 메이저리그사커(MLS) 세인트루이스 시티의 정상빈(오른쪽)이 24일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 LAFC와의 2026 MLS 플레이오프(PO) 1라운드(3전2승제) 1차전에서 1-0으로 앞선 후반 6분 추가골을 터뜨리고 있다. 인트루이스=AP뉴시스

두 팀의 PO 1라운드 2차전은 29일 LAFC의 홈인 BMO 스타디움에서 열린다. 이날 경기는 한국 축구의 상징이자 대표팀 ‘캡틴’인 손흥민의 활약에 더 포커스가 맞춰졌지만, LAFC가 전반에 상대에게 압도를 당하면서 손흥민은 좀처럼 좋은 장면을 만들어내지 못했다.



전반 21분 상대가 걷어낸 공을 페널티아크 왼쪽에서 발리슛으로 연결한 게 전반전 유일한 슈팅이었다.



2002년생으로 손흥민보다 10살 아래인 정상빈은 2021년까지 K리그 수원 삼성에서 뛰다 유럽 리그를 한 시즌 거친 뒤 2023년부터 MLS 무대에 정착했다. 미네소타 유나이티드에서 두 시즌 뛰고 지난해부턴 세인트루이스 시티에서 뛰고 있는 정상빈은 MLS PO 무대에서는 첫 공격포인트를 작성했다.



LAFC를 거칠게 몰아붙이던 MLS 서부 콘퍼런스 3위 세인트루이스 시티는 스리톱의 오른쪽 윙포워드로 출전한 정상빈의 활약으로 앞서나갔다. 전반 35분 정상빈의 전진 패스가 라파엘 나바로에게 배달됐고, 나바로가 오른쪽에서 넘긴 컷백을 대니얼 에델만이 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 골망을 흔들었다. 정상빈은 MLS에서 인정하는 ‘세컨더리 어시스트’로 도움을 추가했다.



정상빈은 후반 6분, 직접 추가골을 넣으며 상대를 더욱 몰아붙였다. 크리스토퍼 더킨의 패스를 받은 정상빈은 페널티 아크에서 골대 왼쪽 하단 구석을 찌르는 오른발 슈팅을 날려 2-0을 만들었다.



LAFC가 후반 17분 세르지 팔렌시아의 추격골로 한 점을 따라붙자 세인트루이스는 33분 사이먼 베처의 하프발리 중거리슛으로 골문을 열며 다시 두 골 차로 달아났다. LAFC는 후반 40분, 상대의 핸드볼 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 드니 부앙가가 성공시켜 격차를 좁혔으나 끝내 동점골은 넣지 못했다. 손흥민은 후반 추가 시간 4분에 장기인 프리킥 득점 기회를 잡았다.



그러나 그가 오른발로 찬 직접 슈팅은 골대 밖으로 많이 벗어났다. 손흥민은 풀타임을 뛰었지만, 공격포인트를 올리지 못하며 고개를 숙였다.

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