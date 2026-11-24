프로야구 경기가 열리는 시즌이 ‘감독의 시간’이라면 그라운드의 조명이 꺼지고 관중이 사라진 뒤 시작되는 스토브리그는 ‘단장의 시간’이다. 감독의 능력이 그라운드에서 펼쳐지는 선수 기용과 작전을 통해 드러난다면 단장의 역량은 외국인 선수 영입과 자유계약선수(FA) 계약, 트레이드 등으로 평가받는다. 그런 의미에서 경기가 없는 겨울이라고 야구의 재미가 사라지는 것은 아니다. 전력 보강을 위한 각 구단의 치열한 수싸움은 그라운드에서 펼쳐지는 승부 못지않게 치열하다. 2027시즌을 준비하는 올겨울 스토브리그 역시 흥미로운 관전 포인트가 적지 않다.

이종열(왼쪽), 심재학, 정재훈, 석장현.

◆선출과 비선출 단장의 절묘한 균형

우선 단장들의 면면이 크게 달라졌다. 올 시즌을 마치고 10개 구단 가운데 무려 4개 구단이 선수단 운영 책임자를 교체했다. 두산은 정재훈 운영팀장을 신임 단장으로 발탁했고, 한화는 구단 최초 프런트 내부 승진으로 석장현 단장을 선임했다. 롯데는 이택근 단장으로, SSG는 김성용 신임 운영담당으로 선수단 운영의 수장을 바꿨다.

눈여겨볼 대목은 선수 출신 단장이 대세였던 최근 흐름에 변화가 감지된다는 점이다. 삼성 이종열, LG 차명석, KIA 심재학, 롯데 이택근, 두산 정재훈 단장 등 5명이 선수 출신이다. 이에 맞서 KT 나도현, NC 임선남, 키움 허승필, 한화 석장현 단장과 SSG 김성용 운영담당 등 구단 프런트 출신도 5명이다. ‘선출’과 ‘비선출’의 비율이 6대4에서 5대5가 됐다.

과거 모기업에서 파견된 임원들이 주로 맡았던 프로야구 단장직은 선수단 운영의 전문성이 강조되면서 선수 출신들의 영역으로 변해 왔다. 하지만 현대 야구가 데이터와 첨단 기술을 기반으로 발전하고 선수단 운영 역시 고도의 경영 능력을 요구하는 분야가 되면서 구단 프런트에서 오랜 기간 실무 경험을 쌓은 인물들의 가치도 높아지고 있다. 따라서 올겨울 단장들의 경쟁은 한국 프로야구 프런트의 발전 방향을 가늠해 볼 기회이기도 하다.

◆자유계약과 외국인 선수가 첫 시험대

단장들이 가장 먼저 받아 든 숙제는 외국인 선수 구성과 FA 계약이다. 특히 FA 시장에 임하는 단장들의 기본적인 전략은 ‘집토끼’를 먼저 잡은 뒤 ‘산토끼’에게 눈을 돌리는 것이다. 기존 전력의 이탈을 막아야 외부 영입에 따른 순수한 전력 상승효과를 기대할 수 있기 때문이다.

그런 의미에서 올겨울 가장 빠른 행보를 보이는 구단은 SSG다. SSG는 시장이 문을 열자마자 오태곤(3년 11억원), 최지훈(4년 67억원), 문승원(2년 15억원)과 연달아 계약하며 내부 FA 3명을 모두 붙잡았다. 이제 SSG의 시선은 이번 FA 시장 타자 최대어 구자욱으로 향하고 있다. 올 시즌 팀 타율 9위에 그친 SSG는 2028년 청라돔 시대 개막을 앞두고 타선 보강이 절실하다. 역시 타선 강화가 필요한 두산도 구자욱에 관심을 보여 원소속구단 삼성과 SSG의 3파전이 예상된다.

한화 석장현 단장은 외국인 영입에 발 빠른 모습이다.

투수 트로이 왓슨과 제시 숄튼스를 새로 데려와 선발진 강화에 나섰고 이제 외국인 타자만 남겨두고 있다. 두산 정재훈 단장도 양의지와 2년 55억원에 FA 계약을 마쳤고 24일에는 좌완 외국인 투수 호세 수아레스 영입을 발표하는 등 잰걸음 중이다. 반면 신임 이택근 롯데 단장의 첫 작품은 트레이드였다.

지난 20일 불펜 투수 정철원을 키움에 내주고 외야수 임지열을 1대1로 맞바꿨다. 신인왕 출신 불펜 자원을 내주면서까지 외야수를 영입한 것은 롯데의 전력 구성과 선수단 운영에 대한 이 단장의 판단을 엿볼 수 있는 대목이다.

◆연말이 더 바쁘다

다만 올겨울 스토브리그가 본격적으로 뜨거워지는 시기는 12월 이후가 될 가능성이 크다. 한화 노시환의 MLB 진출을 위한 포스팅 협상과 미국 메이저리그(MLB) 노사협약 유효기간이 모두 12월2일로 끝나기 때문이다.

노시환의 잔류 여부는 한화의 내년 전력 구상과 선수 영입 전략에 상당한 영향을 미칠 수밖에 없다. 해외 진출 가능성을 열어 놓은 구자욱과 원태인의 거취 역시 MLB 노사협상과 무관하지 않다. 이들의 국내 잔류 여부가 결정돼야 삼성 이종열 단장은 물론 이들을 눈여겨보고 있는 다른 구단 단장들의 행보도 구체화할 것으로 보인다.

외국인 선수 시장도 마찬가지다. MLB 직장폐쇄가 현실화하면 메이저리그 계약을 기다리던 일부 선수들이 한국이나 일본으로 눈을 돌릴 가능성이 있다.

반대로 새로운 노사협약이 타결될 때까지 기다리겠다는 선수들이 늘어나면서 외국인 선수 영입 협상이 지연될 수도 있다. 평소보다 선택의 폭이 넓어질 수 있다는 기대와 불확실성이 커진다는 부담이 공존하는 시장이다. 단장들의 정보력과 협상력, 결단력이 어느 때보다 중요해진 이유다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지