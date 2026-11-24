추경호 대구시장이 24일 내년도 예산안 심사가 진행 중인 국회를 방문해 정부 부처 장관과 여당 지도부를 잇달아 만나며 지역 핵심 현안의 국비 추가 증액을 건의했다.

대구시에 따르면 추 시장은 이날 국회를 찾아 박홍근 기획예산처 장관, 김정관 산업통상부 장관 등 정부 측 인사와 정점식 국민의힘 원내대표, 유상범 국회 예산결산특별위원회 간사 등 국회 핵심 인사들과 연쇄 면담을 가졌다. 이번 방문은 취임 초부터 직접 챙겨온 지역 주요 사업들이 국회 예산심사 마지막 단계에서 실질적인 국비 반영으로 이어질 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

추경호(왼쪽) 시장과 박홍근 기획예산처 장관이 포즈를 취하고 있다. 대구시 제공

추 시장은 먼저 정부 측 예산 증액 동의권을 쥐고 있는 박홍근 기획예산처 장관을 만나 △‘대구∙경북 통합신공항 건설’ 초기 사업비인 공항

부지 주변 주민 토지보상비 지원 △‘서울대 10개 만들기’ 사업의 경북대 추가 선정 등 주요 현안의 시급성을 설명했다. 아울러 지방교부세 산정 기준을 훼손할 우려가 있는 미래대응기금 추진에 대해서는 명확한 반대 입장을 전달했다.

이어 김정관 산업통상부 장관과의 면담에서는 휴머노이드(인간형) 로봇특구 지정과 연계된 사업 등 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업 예산이 추가 증액될 수 있도록 정부 차원의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

추경호(왼쪽에서 두번째) 시장과 정점식(가운데) 국민의힘 원내대표가 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

추 시장은 예산심사를 총괄하는 국회 지도부에도 전방위적인 지원을 당부했다. 정점식 원내대표와 유상범 예결위 간사를 차례로 만난 자리에서 대구시 국비 사업의 추진 필요성과 사업별 증액 당위성을 역설했다. 특히 현재 국회 법제사법위원회에 계류 중인 ‘대구경북통합특별법’이 이번 정기국회 회기 내에 반드시 통과될 수 있도록 당 차원의 전폭적인 지원을 요청했다.

추 시장은 “국비 확보는 결국 대구의 미래 발전과 시민들의 더 나은 삶을 위한 필수 기반”이라며 “취임 초부터 직접 챙겨 온 대구시 현안 사업들이 든든한 국비 뒷받침 속에 차질 없이 추진될 수 있도록 마지막까지 책임지고 챙기겠다”고 강조했다.

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