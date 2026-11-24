축구의 세계화가 남자 무대를 넘어 여자 축구로도 뻗어가고 있다. 여자 월드컵이 참가국 확대와 사상 첫 4개국 공동 개최라는 새로운 이정표를 세우면서 세계 축구의 지형에도 변화가 일고 있다.



국제축구연맹(FIFA)은 23일(현지시간) 화상으로 열린 임시 총회에서 2031년 여자 월드컵 개최지로 미국·멕시코·코스타리카·자메이카 등 북중미 4개국을, 2035년 대회 개최지로 영국을 확정했다. 두 대회 모두 단독 후보로 나서 별도 투표 없이 승인됐다.



2031년 대회부터 참가국은 기존 32개국에서 48개국으로 늘어난다. 2026년 남자 월드컵에 이어 여자 월드컵에도 48개국 체제가 도입된다.



잔니 인판티노 FIFA 회장은 “2031년부터 48개 팀과 4개 개최국이 된다”며 “불과 몇 년 만에 이뤄진 놀라운 성장”이라고 평가했다. 신디 팔로 콘 미국축구협회장도 전 세계 여자 축구의 성장을 가속하는 계기가 될 것이라고 기대했다.



미국은 여자 월드컵 역대 최다인 4차례 우승국으로, 1999년과 2003년에 이어 세 번째 대회를 개최한다. 올해 2026 북중미 월드컵을 캐나다·멕시코와 공동 개최한 데 이어 여자 월드컵까지 유치했다.

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