엔씨(NC)가 대표 지식재산권(IP)인 ‘리니지’를 대대적으로 강화해 실적 성장세에 힘을 싣는다. 올해 흥행에 성공한 ‘리니지 클래식’ 콘텐츠를 확대하고, 해외 시장에도 진출해 이용자층을 넓히겠다는 구상이다.



엔씨는 24일 경기 성남시 판교 사옥에서 기자간담회를 열고 리니지 클래식 시즌2 개발 계획을 공개했다. 다음 달 2일 새로운 지역 ‘트리아’를 시작으로 디온·이솔론·시멜린·안딜·엔데, 6개 영지를 차례로 선보인다. 기존 리니지에 없던 새로운 이야기와 캐릭터를 도입해 게임 세계관을 확장하는 것이 핵심이다. 실적 반등을 이끈 핵심 IP 경쟁력을 높여 안정적인 성장 기반을 확보하려는 것이다.

이성구(사진) 엔씨 최고사업책임자(CBO)는 “과거 리니지 오리지널이 가려고 했던 길과 전혀 다른 형태의 업데이트를 시즌2에서 준비하고 있다”고 말했다. 원작의 초기 모습을 재현하는 데 그치지 않고 새로운 콘텐츠를 지속적으로 제공해 장기 흥행을 이어갈 계획이다.



리니지 클래식의 흥행 성과도 기대를 웃돌고 있다. 이 CBO는 “2003년 PC 리니지 시즌1 종료 시점의 최고 동시 접속자(MCU)가 14만명이었는데 리니지 클래식은 3배 이상인 49만명을 기록했다”고 말했다. 40대 이용자가 가장 많지만 20·30대 비중도 30%에 달한다. 과거 리니지를 즐겼던 이용자뿐 아니라 젊은 세대로 고객층이 확대되고 있는 셈이다.



엔씨는 다음 달 2일 일본에서도 리니지 클래식 서비스를 시작한다. 내년 초에는 과거 인기 대전 콘텐츠인 ‘리니지 토너먼트’를 되살리고 국가대항전도 추진한다.



리니지 클래식 성과는 실적에도 반영되고 있다. 엔씨의 올해 3분기 매출은 6865억원으로 전년 동기보다 90.7% 증가했다. 영업이익은 1196억원으로 흑자 전환했다. 리니지 클래식은 3분기에만 1587억원의 매출을 올렸고 출시 약 8개월간 누적 매출은 4278억원에 달했다. 엔씨는 리니지 클래식과 ‘아이온2’ 흥행을 바탕으로 올해 매출 목표를 2조8000억원으로 상향했다. 내년 매출 목표는 최대 3조4000억원이다.

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