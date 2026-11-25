한전, AI ‘파워북’ 공공기관 확산

한국전력이 자체 개발한 인공지능(AI) 서비스 파워북(PowerBook)의 공공기관 확산을 추진한다. 한전은 지난 23일 한국전력거래소·한국서부발전·한국전력기술 등 5개 공공기관과 파워북의 공공 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결(사진)했다. 파워북은 현업의 요구사항을 빠르게 반영해 수시로 개선해 나가는 애자일(Agile) 방식으로 개발한 개인형 맞춤형 AI 업무지원 서비스다. 업무자료를 바탕으로 △문서 검색·분석 △핵심 내용 요약 및 질의응답 △보고서·PPT 등을 지원한다. AI 중복 개발을 방지하고 업무협신을 가속화할 것으로 기대된다.

현대로템, 협력사에 3020억 금융 지원

현대로템은 한국무역보험공사(무보), 하나은행과 손잡고 방산 협력업체에 3020억원 규모의 금융 지원을 제공한다고 24일 밝혔다. 현대로템은 전날 경남도청에서 무보, 하나은행과 ‘방위산업 수출공급망 강화보증 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다. 협약에 따라 현대로템과 하나은행은 각각 30억원과 185억원 등 총 215억원을 무보에 출연한다. 무보는 이를 바탕으로 현대로템이 추천한 협력업체에 연대보증 면제와 심사 절차 간소화 등의 혜택을 제공한다.

현대캐피탈, 인증중고차 할부 상품 출시

현대캐피탈이 현대 인증중고차 구매 고객의 월 납입금 부담을 대폭 낮춘 중고차 ‘차량반납유예형’ 할부 상품을 출시했다고 24일 밝혔다. 차량반납유예형 할부는 차량 가격의 일부를 할부 만기 시점까지 유예하고, 나머지 금액과 이자만 할부 기간 동안 나눠 내 월 납입금 부담을 크게 줄일 수 있다. 할부 만기 시점에 유예금 처리 방식도 고를 수 있다. 타던 차량을 반납하고 차량 매각대금으로 유예금을 상환하거나 유예금을 일시불로 납부하고 차량을 인수할 수 있으며, 잔여 유예금을 다시 할부로 나눠 내는 것도 가능하다.

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