“생산적 금융의 질문을 ‘얼마나 공급했나’에서 ‘어떤 투자를 가능하게 했나’로 바꿔야 합니다.”



이정환 한양대 교수(경제금융학)는 24일 서울 용산구 서울 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 생산적 금융의 판단기준을 자금 공급 규모가 아닌 자금의 쓰임새와 성과에 둬야 한다며 이같이 말했다.

금융혁신 논의 24일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 ‘생산적 금융으로 다시 도약하는 K-경제’를 주제로 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 참석자들이 개회선언에 맞춰 박수를 치고 있다.

최상수 기자

이 교수는 이날 ‘K-경제 대전환을 위한 생산적 금융의 조건’을 주제로 한 첫 번째 세션 발표에서 생산적 금융의 궁극적인 목표를 ‘같은 노동과 자본으로 더 많이 만들게 하는 것’이라고 정의했다. 금융 공급 성과는 생산성 관점에서 단계적으로 확인해야 한다고 했다. 계획과 약정, 집행, 순증, 기업 투자, 생산성으로 이어지는 과정에서 실제 투자와 생산성 개선이 발생했는지를 따져야 한다는 설명이다. 이 교수는 “공급량만 보고 생산성이 좋아졌다고 말할 수 없다”며 “공급 목표는 규모를 보여줄 뿐, 투자·생산성 성과는 따로 확인해야 한다”고 강조했다.



‘어떤 수단으로 누구에게 어떤 혜택을 주었나’의 관점에서 미국과 일본 등 해외 사례를 소개한 이 교수는 국가별 금융·산업구조에 맞는 생산적 금융 정책 설계가 중요하다고 설명했다.

한국의 금융구조 문제점으로는 부동산 자금 쏠림이 첫손가락에 꼽혔다. 이 교수는 “우리는 부동산에 자본이 많이 묶여 있다”며 “2024년 가계자산 중 부동산 등 비금융자산 비중이 64.5%로, 미국(32.0%)의 두 배 수준”이라고 지적했다. 뒤이어 성장잠재력 저하, 자본시장의 비효율성, 수도권 집중을 주요 문제점으로 지적했다.



이와 함께 우리나라의 생산적 금융이 대출금리 지원과 손실 분담에 쏠려 있고 상대적으로 성공 보상, 판로 확보, 정보·전문성 보완 측면은 부족하다고 분석했다. 이 교수는 한국의 생산적 금융이 대기업이나 특정 산업에 자금이 집중되는 데 그치지 않고, 실제 투자 수요가 있는 기업과 지역으로 자금이 흘러가도록 설계돼야 한다고 강조했다. 대기업의 자금 수요가 크고 반도체 등 일부 산업의 투자 규모가 확대되는 상황에서 벤처기업과 지역 기업으로 자금이 배분돼야 한다는 것이다. 자금이 충분한 기업이 아니라 투자 기회와 성장 가능성이 있지만 금융 여력이 부족한 기업을 선별해 중점적으로 지원해야 한다고 강조했다.



특히 이 교수는 생산적 금융 효과가 실제로 작동되기 위해선 금융 처방과 함께 실물 처방이 함께 이뤄져야 한다고 제언했다. 그는 “금융은 투자·혁신·재배분을 가능하게 하는 조건 중 하나”라며 “여기에 실물 제약이 풀려야 실제로 생산이 일어난다”고 했다. 기업 지원 기준을 규모에서 업력·혁신으로 바꾸고, 퇴출·재기 비용을 낮추는 한편 정책 불확실성을 줄이는 등의 실물 처방을 제시했다.

끝으로 이 교수는 한국형 생산적 금융제도의 시작은 이미 있는 도구를 현장의 의사결정과 이어주는 것이라고 강조했다. 그는 “규제는 실제 위험에 맞추고, 위험성은 별도 계약으로 떼어내 살펴봐야 한다”며 “은행과 보증기관, 연금, 지역이 각자 자리에서 선별과 사후관리를 책임지도록 해야 한다”고 제언했다. 그러면서 “금융 공급은 출발점일 뿐 신규 투자·조건 개선, 구조조정 지원, 실제 기업의 변화로 나누어 생산적 금융의 성과를 측정해야 한다”고 강조했다.



이어진 토론에서 토론자들은 은행의 대출 방식과 지원 기업 선별 방식, 구조조정제도를 손봐야 한다고 입을 모았다.



김석기 한국금융연구원 선임연구위원은 “생산적 금융은 어느 부문, 어떤 방식으로 공급하느냐의 문제”라고 운을 뗐다.



김 위원은 국내 은행의 기업대출이 우량·담보·보증부 위주로 쏠릴 수 있다고 우려했다. 올해 3분기 예금은행 기업대출 금리는 4.33%로 가계대출(4.79%)보다 낮았던 점을 지적하며 “안전해 보이는 데 집중하면 실질적으로 선별 기능이 약화할 우려가 있다”고 꼬집었다. 이어 “은행이 사업성 선별과 정보 생산에서 충분한 수익을 얻을 수 있도록 담보제도와 상방 수익구조를 함께 정비할 필요가 있다”며 동산·채권·지식재산권 담보와 함께 사업 전체 가치에 기반을 둔 담보제도를 검토할 필요가 있다고 제언했다.

김 위원은 구조조정과 채권자 역할 강화 필요성도 강조했다.



그는 “국내 구조조정 체계는 법원 회생절차 중심인데 여기에는 법원 재량이 개입돼 채권자가 구조조정을 주도하기 어려운 구조”라며 “은행의 구조조정 기업 지분 소유에 대한 특례도 충분치 않다”고 지적했다. 이어 “채권자가 구조조정을 주도할 수 있도록 제도를 정비하되, 연명 지원을 막는 규율을 함께 설계해야 한다”며 회생절차에 ‘절대우선원칙’을 적용하자고 제안했다. 선순위 채권자가 빚을 다 돌려받기 전에는 후순위 채권자나 기존 주주에게 몫이 가지 않게 하는 원칙이다.



정의석 국민은행 글로벌 CIB 심사부 부장 역시 자금 공급액이라는 양적 목표보다 ‘어떤 투자를 가능하게 했는가’가 생산적 금융의 핵심이라고 짚었다. 금융 지원뿐만 아니라 전력, 입지, 인허가 등 실물 제약 해소(실물 처방)가 반드시 패키지로 병행돼야 한다는 주문도 덧붙였다.



그는 특히 부실기업 대출 연장, 이른바 ‘에버그리닝’을 차단해야 한다고 했다. 정 부장은 “부실기업 대출 연장은 정상기업의 투자·고용을 위축시킨다”며 “자금 공급 설계 단계부터 회생, 정리, 민간 매각 등 질서 있는 퇴출이 명확히 연계돼야 한다”고 말했다. 이외에도 그는 △리스크·이익 배분을 통한 민간 참여 유인 극대화 △자본규제 합리화 및 면책 제도의 실질화 △‘지원 추가성’ 중심의 성과 평가지표 혁신을 제안했다.



정 부장은 생산적 금융 확대에 따라 은행이 처한 딜레마도 언급했다. 그는 “은행이 기업대출 확대, 건전성 관리, 주주환원이라는 상충하는 3가지 목표에 직면했다”며 이를 조율할 금융당국 차원의 해결방안이 필요하다고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지