불륜 파문으로 사임했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임 발표 11일 만에 경영 일선에 복귀했지만 부인 로리 황은 별다른 공개 입장을 내놓지 않고 있다. 엔비디아 창업 이후 30여년간 부부가 함께 구축해 온 자산 구조에도 관심이 쏠린다.

23일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 황 CEO 부부가 직접 또는 신탁과 자선재단 등을 통해 보유·관리하는 엔비디아 주식은 약 8억7000만주로 전체 발행 주식의 3.6%에 달한다. 황 CEO의 복귀 발표 전인 지난주 기준으로 1090억달러(약 150조원)가 넘는 규모다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부인 로리 황. UPI연합뉴스

두 사람이 처음 만난 것은 미국 오리건주립대 전기공학과 재학 시절이다. 1993년 황 CEO가 엔비디아를 공동 창업할 당시 부부에게는 어린 두 자녀가 있었고 은행에 모아둔 돈은 6개월치 생활비가 전부였다. 로리 황은 자녀 양육을 위해 자신의 경력을 포기했다.

대외 활동을 자제해 온 로리 황이지만 부부의 자산 관리에서는 남편과 함께 주요 의사결정 권한을 갖고 있다.

WSJ가 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 분석한 결과 부부가 관리하는 엔비디아 지분 중 가장 큰 비중을 차지하는 약 4억6800만주는 1995년 설립한 ‘젠슨 및 로리 황 생전신탁’에 들어 있다.

생전신탁은 살아 있는 동안 재산을 관리하고 사후 상속에 대비하기 위해 마련하는 신탁이다. 부부는 이 신탁의 공동 수탁자로 자산 운용 권한을 함께 행사한다. 해당 신탁이 소유한 유한책임회사(LLC)들도 약 1억3300만주의 엔비디아 주식을 보유하고 있다.

부부가 2012년과 2016년 설립한 두 개의 불가역신탁에도 약 1억4000만주가 들어 있다. 불가역신탁은 일반적으로 설정자가 임의로 해지하거나 맡긴 재산을 회수하기 어려운 신탁이다. 황 CEO가 직접 보유한 주식은 약 7000만주로 부부가 보유·관리하는 지분의 10%에도 미치지 않는다.

부부가 설립한 자선재단의 수장 역시 젠슨 황이 아닌 로리 황이다.

‘젠슨 앤 로리 황 재단’의 자산은 2007년 1260만달러에서 2024년 말 92억달러로 불어났다. WSJ는 전문가 분석을 인용해 이 재단이 2024년 기준 미국에서 13번째로 큰 민간 자선재단으로 추산된다고 전했다.

엔비디아 주식 약 5900만주를 보유한 이 재단은 로리 황이 회장을, 젠슨 황이 서기 겸 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있다. 재단의 세무 신고 자료에 기재된 임원과 이사는 두 사람뿐이다.

다만 자선재단이 보유한 주식은 부부가 사적으로 처분할 수 있는 재산과는 구분된다.

황 CEO의 불륜 파문과 사임 이후 엔비디아 주가가 하락하면서 부부가 관리하는 지분 가치도 수십억달러 줄었다.

로리 황은 남편의 불륜에 대해 공개 입장을 밝히지 않고 있다. 황 CEO는 이날 엔비디아를 통해 발표한 복귀 소감에서 무엇보다 가족의 사랑과 지지에 감사한다는 뜻을 전했다.

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